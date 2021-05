Sturm «Tauktae» – Zyklon trifft auf indische Küste – mehrere Tote Über 100’000 Menschen im Bundesstaates Gujarat wurden in temporären Unterkünften in Sicherheit gebracht. Der Sturm erreicht Geschwindigkeiten bis zu 170 Kilometern pro Stunde. Gleichzeitig wütet in Indien eine heftige zweite Corona-Welle.

Ein indischer Polizist hilft einem Buschauffeur, eine überschwemmte Strasse in Mumbai zu überqueren. Dessen öffentliches Verkehrsmittel sitzt fest. Foto: Keystone

Ein heftiger Wirbelsturm ist in Indien auf die Küste des Bundesstaates Gujarat getroffen. Dies teilte der indische meteorologische Dienst am Montagabend (Ortszeit) mit. Bei Sturm «Tauktae» wurden Windgeschwindigkeiten zwischen 160 bis 170 Kilometern pro Stunde gemessen, eine starke Verwüstung wurde erwartet.

Das Ausmass kann laut dem Regierungschef von Gujarat erst am Dienstagmorgen abgeschätzt werden. Zuvor seien 150’000 Menschen in temporären Unterkünften in Sicherheit gebracht worden. Gleichzeitig wütet in dem Land eine heftige zweite Corona-Welle, unter anderem mit der besonders ansteckenden indischen Virusvariante B.1.617, die die Weltgesundheitsorganisation (WHO) als besorgniserregend eingestuft hat.

Von der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung hiess es dazu: «Dieser Zyklon ist ein schrecklicher doppelter Schicksalsschlag für Millionen Menschen in Indien, deren Familien bereits durch rekordhohe Covid-Infektionen und Todesfälle heimgesucht worden sind. Viele Familien halten sich gerade so knapp über Wasser.»

Ein beschädigtes Auto am Rand einer Strasse in Mumbai. Foto: Keystone

Bei dem Zyklon an der Westküste Indiens starben seit seiner Entstehung Ende vergangener Woche insgesamt mindestens 14 Menschen, wie örtliche Katastrophenschutzbehörden der Deutschen Presse-Agentur am Montag mitteilten. «Tauktae» hatte für viel Verwüstung, Wind und Regen gesorgt. In der Finanzmetropole Mumbai wurden am Montag wegen des heftigen Sturms Züge ausgesetzt und der Flughafen geschlossen, wie ein Stadtsprecher mitteilte. Auch Stromverbindungen wurden Berichten zufolge gekappt, bei einigen Spitälen wurden Dieselgeneratoren installiert.

Wie die India Times berichtet, setzte die indische Marine drei Kriegsschiffe ein, um über 400 Menschen an Bord von zwei Lastkähnen zu retten, die vor Mumbai im Arabischen Meer trieben.

Dieses Satellitenbild vom letzten Sonntag zeigt den Zyklon, wie er sich Westindien nähert. Foto: NASA Worldview, (EOSDIS/AP)

