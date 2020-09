Es war eine Monsterdebatte. Der Berner Stadtrat hat an zwei langen Sitzungen das Budget 2021 verabschiedet. Dabei hat er über 100 Vorstösse behandelt. Der Rat schlägt dem Stimmvolk ein Budget vor, das ein Defizit von 40,9 Millionen Franken vorsieht. Dieses ist um 3,9 Millionen grösser, als der Gemeinderat vorgeschlagen hatte.

Die grosse Anzahl von Vorstössen ist Ausdruck davon, dass das Budget in diesem Jahr unter speziellen Vorzeichen stand. Das Jahr begann mit einem Dämpfer für die RGM-Regierungsmehrheit von SP, Grünen und GFL – der Partei von Stadtpräsident Alec von Graffenried. Finanzdirektor Michael Aebersold (SP) musste bekannt geben, dass statt des budgetierten Überschusses in der Rechnung 2019 ein Defizit zu erwarten sei. Am Ende betrug es 17 Millionen Franken. Kurz darauf begann die Corona-Krise mit ihren schwer abschätzbaren Folgen für die Steuereinnahmen. Und schliesslich stehen am 29. November die städtischen Wahlen an. Bei diesen muss Finanzdirektor Michael Aebersold mit dem Szenario rechnen, dass er von seiner Parteikollegin Marieke Kruit aus der Regierung verdrängt wird.

Die SP war von diesem Profilierungsversuch der Grünen überrascht worden.

Aebersold verfolgte in der Folge die Strategie, sich als Sparminister zu profilieren. Die Regierung schnürte ein Sparpaket von 20 Millionen und präsentierte ein Budget, das ein Defizit von 37,3 Millionen vorsah. Der Gemeinderat hatte sich entschieden, mit der «Rasenmähermethode» zu sparen, wie Kritiker monierten. Da der Gemeinderat auch bei sozialen Projekten sparen wollte, witterten die Grünen ihre Chance. Sie mobilisierten Basisbewegungen und machten mit einer Petition mobil gegen die Sparvorschläge der Direktion ihrer Gemeinderätin Franziska Teuscher. Sie konnten sich so als sozialer, grüner und humaner als die SP profilieren.

Grüne erzielen Überraschungserfolg

Die Mitglieder der SP-Fraktion waren von diesem Profilierungsversuch ihrer Bündnispartnerin überrascht worden. Sie konnten die Grünen aber nicht mit Gegenvorschlägen übertrumpfen, weil sie sich stärker als diese an die Regierungsverantwortung gebunden fühlen. Und weil sie ihren Finanzdirektor, der die Partei auf den Sparkurs des Gemeinderats eingeschworen hatte, nicht im Regen stehen lassen wollten. Sie versuchten es mit einer Gegenattacke und mit spitzen Bemerkungen gegen Franziska Teuscher, die jedoch nicht richtig verfingen. Das Resultat: Der Ärger über das Vorpreschen der Grünen war bei den Stadträtinnen und Stadträten der SP gross.

Vor dem Hintergrund dieses Zwists zwischen Bündnispartnern ist der Verlauf der Spardebatte zu sehen. Der SP blieb nichts anderes übrig, als die meisten Anträge der Grünen oder der links-grün dominierten Kommissionen gutzuheissen, die einen Verzicht auf Budgetreduktionen im sozialen Bereich verlangten. Hätte sie dies nicht getan, hätten die Grünen freie Bahn gehabt, die SP als Sozialabbauerin darzustellen.

Auch von Graffenried im Visier der Grünen

Auch Stadtpräsident Alec von Graffenried wurde Zielscheibe eines Profilierungsversuchs seiner Schwesterpartei. Das Grüne Bündnis verlangte, das Budget des Wirtschaftsamts massiv zu kürzen. Weil hier die GFL-Fraktion und weite Teile der SP-Fraktion nicht mitmachten, scheiterte dieser Versuch.

In diesem Kontext ist auch die Streichung des Beitrags der Stadt an das Lichtspektakel zu sehen. Die Grünen hatten den Vorschlag gemacht. Und viele SP-Mitglieder stimmten dem Vorschlag zu. Dies, weil sie sich nicht dem Vorwurf aussetzen wollten, dass sie es vorziehen, bei einem sozialen Projekt zu sparen statt bei einem Anlass der Populärkultur wie dem Lichtspektakel.

Die SP und die Grünen müssen sich bei diesem Entscheid Inkonsequenz vorwerfen lassen. Denn vor wenigen Wochen hatten sie im Stadtrat dem Gemeinderat vorgeworfen, er unternehme zu wenig für die Branchen, die von Corona betroffen sind. Doch die Umsätze, die das Gastrogewerbe in den Monaten Oktober und November dank des Lichtspektakels erzielen kann, wären ein Beitrag, um die Folgen von Corona zu mildern.

Nach dem Sparen ist vor dem Sparen

Die Monsterdebatte war erst ein Vorgeschmack auf die Sparübung, welche der Stadt Bern im nächsten Jahr bevorsteht. Der Gemeinderat will ein Sparpaket von 35 Millionen Franken vorlegen. Denn die Stadt Bern lebt aktuell über ihre Verhältnisse. Das mag angesichts der Corona-Krise vorübergehend angehen. Doch längerfristig muss die Stadt wieder Überschüsse erzielen. Dies, um die hohen Investitionen in Schulhäuser und Bäder tätigen zu können, ohne die Verschuldung übermässig ansteigen zu lassen. Ende dieses Jahres wird diese rund 1,16 Milliarden Franken betragen. Im nächsten Jahr wird sie um rund 80 Millionen Franken steigen.

Die SP und die Grünen pochen in anderen Bereichen immer auf den Begriff der Nachhaltigkeit. Die beiden mächtigsten Parteien in der Stadt werden zeigen müssen, dass sie auch in der Finanzpolitik dem Prinzip der Nachhaltigkeit nachleben. Teure Grossprojekte wie die Veloeinstellhalle am Hirschengraben, der Umbau des Helvetiaplatzes oder die Renovation des Maulbeeri-Hallenbads lassen sich angesichts der Finanzlage kaum mehr finanzieren.

Streitigkeiten zwischen den Parteien des RGM-Bündnisses wird es auch in Zukunft geben. Es schadet RGM nicht, wenn die agilen Grünen die etwas träge gewordene SP vermehrt auf Trab halten. Um die anstehenden grossen Herausforderungen anzugehen, ist es entscheidend, dass das RGM-Bündnis seine Behäbigkeit ablegt.