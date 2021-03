Der qualitativ dürftige Schnappschuss, den Sie unten sehen, entstand an einem Konzert in einem Wintersportzentrum namens Brigels in der Surselva. Auf der Terrasse des Berghauses Burleun zupfte ich an jenem Samstag, 15. Februar 2020, zwei Stunden lang mein Instrument.

Weil die Brienzer Rockband Kick Down zu jener Zeit keinen fixen Bassisten hatte, reiste ich als Aushilfe mit ihnen ins Bündnerland. Rechts im Vordergrund sehen wir den Gitarristen Rudi von Allmen. Der Typ gleich hinter ihm, mit Mütze und Sonnenbrille, bin ich. Es war ein Konzert, das ich in die Sparte «gemütliches Käferfest» verfrachte: Musik als Unterhaltung für – mehrheitlich – zufällig anwesende Gäste. Keine grosse Kiste, aber trotzdem jede Menge Spass.