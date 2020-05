Eidgenössisches Musikfest 2021 – «Zwischen Zuversicht und Fragezeichen» In genau einem Jahr findet in Interlaken das 35. Eidgenössische Musikfest statt. Die Organisatoren sind auf Kurs, wobei auch das Coronavirus ein Thema ist.

Situationsplan für das Eidgenössische Musikfest 2021: Das Festgelände mit den diversen Zelten (weiss) auf der Interlakner Höhematte. Foto: PD

Das Coronavirus hat in diesem Jahr den sommerlichen Festbetrieb (nicht nur) in der Schweiz lahmgelegt. Ob und wie weit die behördlichen Vorschriften auch noch 2021 gelten werden, weiss im Moment wohl niemand. Diese Unsicherheit gehe auch an den Organisatoren des 35. Eidgenössischen Musikfests in Interlaken vom 13. bis 16. Mai 2021 «nicht spurlos vorbei», teilt das Organisationskomitee mit. «Die Gespräche im OK bewegen sich ein Jahr vor dem Fest zwischen der Zuversicht, vielleicht eines der ersten grossen Feste 2021 zu werden, und den Fragezeichen zu möglichen Langzeitauswirkungen», hält Marketing- und Kommunikationsleiterin Jrène Küng fest.