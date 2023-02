Tagestipp: Filip Haag – Zwischen Wurf und Widerstand Der Berner Künstler Filip Haag malt seit einem Jahr mit den Fingern – und kommt so seinem Werk ganz nah.

Filip Haag: «Salilamorion», 2022. Foto: Filip Haag, Pro Litteris

«Im Werk sichtbar werden und verschwinden, das gefällt mir!», sagt der Berner Künstler Filip Haag. Seit einem Jahr malt er mit den Fingern – und kommt so dem Bild ganz nah. «Ich bringe mich ein und komme zugleich weg.» Seine Porträts, die nicht nur Mensch sind, tragen märchenhafte Namen wie «Terubamit», «Radiwania» oder «Salilamorion», es sind Wesen mit zerzausten Köpfen, Klumpenkörpern oder funkelnden Augen (oder sind es nur zufällige Lichtpunkte?). Und über all dem liegt ein sonderbarer Schimmer. Versammelt sind seine Werke, die auch die Gegensätze unserer Gegenwart in sich tragen, in der Galerie Bischoff unter dem Titel «Zwischen Wurf und Widerstand». (xen)

