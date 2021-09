IAA Mobility 2021 – Zwischen Wahn und Wirklichkeit Viele Ideen für die Stadt der Zukunft, aber auch Fahrzeuge für das Hier und Jetzt: Wir haben sieben spannende Autos der IAA in München ausgesucht. Tomas Hirschberger

ACM City One

So klein, so süss, und sogar schon stubenrein. Der Micro-Stromer City One des Start-ups Adaptive City Mobility (ACM) ist optisch nicht nur ein kleiner Herzensbrecher, sondern hat auch einiges zu bieten. Platz für vier und ein Gepäckteil, das mit wenigen Handgriffen auf 1450 Liter wächst. Der Clou des 3,60-Meter-Fünftürers steckt aber im wahrsten Sinne des Wortes im Heck. Die vier, gut zehn Kilogramm schweren 2,5-kWh-Akkupakete lassen sich nämlich einzeln einsetzen und auswechseln. 100 Kilometer Reichweite sollen drin sein, wer mehr braucht, findet bis zu vier Ersatzakkus in einem speziellen Dachträger. Maximal soll der City One 110 km/h schnell sein. 48-Volt-Technik ermöglicht schnelles Laden in fünf Stunden. 2023 könnte er in die Stadt rollen.

City Transformer

Das israelische Elektroauto-Start-up City Transformer zeigt die seriennahe Version eines ultrakompakten E-Autos. Der besondere Clou des für maximal zwei erwachsene Personen geeigneten Stromers ist seine variable Fahrzeugbreite. Mithilfe einer patentierten Verstellmechanik soll der Stadtfloh die Spurbreite an Vorder- und Hinterachse von 1,40 auf 1,0 Meter schrumpfen können – auch während der Fahrt. Im geschrumpften Zustand passen auf einen PW-Parkplatz bis zu vier City Transformer. Im Unterboden steckt die Batterie für 180 Kilometer Reichweite. Zwei radnah montierte E-Motoren sorgen für Vortrieb – im Kleinformat bis maximal 45 km/h, bei voller Spurbreite sind 90 km/h drin.

Dacia Jogger

Bei der Renault-Tochter Dacia gibt es auch auf der IAA wie immer handfeste Hausmannskost zum günstigen Kurs. Da ist der Jogger keine Ausnahme. Zu Basispreisen wohl um die 17’000 Franken wird der Crossover ab März 2022 zwischen Lodgy und Duster einparken. Platzangebot wie ein Van, Optik ein bisschen SUV-ig, das kommt sicher an. Dank eines Radstands von 2,90 Metern bietet der Jogger bis zu sieben Sitzplätze und 1819 Liter Stauraum. Bei der Wahl der Motorisierung bleibt Dacia bodenständig: Bei 110 PS ist vorerst Schluss. Elektrifiziert joggt der Jogger ab 2023.

Mercedes EQE

Mercedes stellt der elektrischen Oberklasselimousine EQS einen kleineren Bruder zur Seite. Der EQE ist das batteriebetriebene Pendant zur E-Klasse und tritt ab 2022 vor allem gegen Teslas Model S an. Die Reichweite des Business-Gleiters beträgt bis zu 660 Kilometer. Optisch orientiert sich der EQE mit seiner windschnittigen Karosserie am EQS. Mit 4,95 Metern Länge soll das Platzangebot S-Klasse-Niveau haben. Blickfang im Cockpit ist der aus dem EQS bekannte Hyperscreen-Bildschirm, der sich über die gesamte Fahrzeugbreite zieht. Zur Markteinführung gibt es zunächst zwei Antriebsvarianten. Mercedes nennt nur den EQE 350 mit Hinterradantrieb und einem 215-kW/292-PS-E-Motor.

Renault Mégane E-Tech

Mit dem kleinen Zoe sorgte Renault in Europa für einen Elektroboom. Doch dann kam lange nichts mehr. Bis Renault an der IAA den Mégane E-Tech Electric enthüllte. Dabei setzt Renault auf einen eigenen Motor ohne Magnete und Seltene Erden, mit 45 Prozent weniger Kupfer und weniger Gewicht. Maximal 218 PS sind geplant, die Batterien (40 oder 60 kWh) sind für 300 bis maximal 470 Kilometer gut. Der eher konservativ gezeichnete Mégane ist der Auftakt für die französische Elektroauto-Offensive: Bis 2025 kommen sieben weitere Stromer, und 2030 wollen die Franzosen einen E-Anteil von 90 Prozent erreichen.

Smart Concept #1

Der nächste Smart bricht mit den stilistischen Vorgaben der Vorgängergenerationen. Aus dem Zweisitzer mit knappen Abmessungen wird ein 4,29 Meter langes Kompaktfahrzeug mit Platz für fünf Personen. Statt «härzig» wie die Vorgänger fährt der Neue als Crossover mit SUV-Anleihen vor. Die Studie Smart Concept #1 fällt durch ein grosses Glaspanoramadach sowie eine markante Lichtsignatur auf. Schwarze Designelemente etwa an den Radläufen sowie 21 Zoll grosse (Show-)Räder sorgen für einen robusten Eindruck. Die Fondtüren sind gegenläufig angeschlagen. Dank eines Radstands von 2,75 Metern bietet der E-SUV viel Platz im Innenraum. Die Studie wartet noch mit vier Sitzen auf, die Serienversion wird fünf haben. Zentrales Bedienelement ist der freistehende 3-D-Touchscreen mit einer Bildschirmdiagonale von 12,8 Zoll. Ein animierter Avatar unterstützt bei der Bedienung, lernt dank künstlicher Intelligenz die Vorlieben der Nutzer kennen und passt sich diesen an.

VW ID.Life

Eigentlich müsste er ID.1 heissen, aber bis zum Start in vier Jahren dauert es noch. Als Studie auf der IAA firmiert der kleinste E-VW als ID.Life. Der Stromer basiert auf einer kleineren, für das Kleinwagensegment entwickelten Variante des Modularen E-Antriebsbaukastens (MEB) und verfügt anders als die grösseren ID-Modelle über Frontantrieb. Der E-Motor der Studie leistet 172 kW/234 PS und beschleunigt in 6,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Eine 57 kWh grosse Batterie soll für eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern (WLTP) reichen. Kameras und ein Display ersetzen sowohl die Aussen- als auch den Innenspiegel. Das Dach, das aus textilen Luftkammern besteht, lässt sich abnehmen. Bei der Materialauswahl wurde auf Nachhaltigkeit geachtet. Holzspäne sollen als natürlicher Farbgeber im Lack fungieren, die Luftkammern sowie die Motorhaube bestehen komplett aus wiederverwerteten PET-Flaschen. Der Innenraum lässt sich mit wenigen Handgriffen umgestalten. So kann die vordere Sitzbank komplett umgelegt werden. Gemeinsam mit der ebenfalls umlegbaren Rückbank entsteht ein rund zwei Meter langes Bett.

