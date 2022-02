Tauchferien in Ägypten – Zwischen Unterwasserrausch und Oasenplausch Die Unterwasserwelt im Roten Meer bietet so viel Nervenkitzel und Unterhaltung, dass man an Land Ruhe schätzt – zum Beispiel in einem kleinen Taucherhotel in der ägyptischen Wüste. Anita Suter

Tauchen im Roten Meer: Anders als zum Beispiel in Hurghada im Norden, sind in der Region von Marsa Alam im Süden die Korallenriffe noch weitgehend intakt. Foto: Anita Suter

«Delfine!», durchbricht ein Ruf die Frühstücksstimmung auf der Terrasse. Die Köpfe recken sich zum Meer, und tatsächlich: Am Hausriff bewegen sich mehrere Rückenflossen unter der Morgensonne. Es ist acht Uhr früh und der Schweizer Hochnebel weit weg. Manch ein ägyptischer Mitarbeiter des Oasis Dive Resort nahe Marsa Alam fröstelt ob der winterlichen Temperaturen um die 25 Grad Celsius, aber wir sind glücklich, hier zu sein. Ägypten zählt zu den sonnensichersten Feriendestinationen im Mittelstreckenbereich.

Nur der Sonne wegen reisten aber die wenigsten der überwiegend deutschsprachigen Gäste an. Sie sind da, weil das Rote Meer als Eldorado für Taucher gilt und die kleine, direkt an der Küste gelegene Hotelanlage mit 50 Bungalows und eigener Tauchschule die perfekte Basis für die Erkundung der Unterwasserwelt bildet.

Anders als andere Resorts bietet das Oasis weder All-inclusive-Packages noch Unterhaltungsprogramm – sondern verspricht einen Aufenthalt mit Tauchen, Entspannung und viel Ruhe. TV-Geräte und Wi-Fi in den Zimmern fehlen. «Darauf müssen sich manche erst einlassen», findet die stellvertretende Hotelmanagerin Eva Scholz.

Das Oasis Dive Resort nahe Marsa Alam: Die kleine, direkt an der Küste gelegene Hotelanlage ist die perfekte Basis für die Erkundung der Unterwasserwelt des Roten Meers. Foto: Anita Suter

Das Oasis Dive Resort bei Nacht: Weder All-inclusive-Packages noch Unterhaltungsprogramm, dafür Ruhe und Entspannung. Foto: Anita Suter

Für die grosse Mehrheit der Kundschaft scheint das kein Problem zu sein, im Gegenteil: Auffallend viele Gäste sind zum dritten, fünften oder gar zehnten Mal hier. Schweizerinnen und Schweizer, so die Sauerländerin, seien nach 15-monatiger, pandemiebedingter Schliessung als Erste wieder ans Rote Meer gekommen. «Auch wir hatten Kunden, die regelrecht auf die Wiedereröffnung gewartet haben», bestätigt Tina Fallegger, Product Managerin bei Tauchspezialist Manta Reisen. Sehr passionierte Taucherinnen, denen es nicht um eine luxuriöse Unterkunft gehe, würden das Oasis lieben.

Resort mit eigenem Hausriff Infos einblenden Anreise: Edelweiss und Chair fliegen mehrmals pro Woche von Zürich nach Marsa Alam. Ab Airport Hurghada vier Stunden Transfer; Flyedelweiss.com; Chair.ch Oasis Dive Resort: 20 Kilometer von Marsa Alam, 50 Bungalows, HP, Hauptgebäude mit Réception und Restaurant, Tauchbasis (auch Einsteigerkurse), Pool mit Meerblick, Hausriff zum Schnorcheln und Tauchen, ganzjährig geöffnet; Oasis-marsaalam.com Reiseveranstalter: Mantareisen.ch Reisebestimmungen Ägypten: Geimpfte können derzeit ohne Test einreisen, Ungeimpfte mit PCR-Test, Gesundheitserklärung und Touristenvisum erforderlich. Allgemeine Infos: Egypt.travel

Um 8.30 Uhr ist Besammlung zum Tauchbriefing: Informationen zu Ablauf und Tauchplatz, Repetition der wichtigsten Unterwasserzeichen und Gruppenbildung. Im Minibus passieren wir einen Kontrollposten mit Uniformierten. Er erinnert daran, dass in Ägypten eben doch nicht nur eitel Sonnenschein herrscht. Die Pandemie ist nur eine von vielen Krisen, die dem Tourismus im Land der Pharaonen zusetzt.

Gefrässige Schildkröte, berauschendes Riff

Als wir in der Bucht eintreffen, stehen Equipment und Sauerstoffflaschen auf einem grossen, am Strand ausgerollten Teppich bereit. Mit ein paar Handgriffen ist die Ausrüstung zusammengebaut, mit etwas Gezerre sitzt auch der Neoprenanzug. «De Haane isch offe», bestätigt Ibrahim, einer der aufmerksamen Tauchbasenmitarbeiter, die Luftzufuhr mit einem Lächeln. Wir sind offenbar nicht seine ersten Gäste aus der Schweiz. Wir waten ins 26 Grad warme Wasser: Flossen an, Atemregler rein, abtauchen!

Eine Meeresschildkröte auf Futtersuche. Foto: Anita Suter

Eine Meeresschildkröte geht der Futtersuche im Seegras nach, wirbelt ordentlich Sand auf. Dann schwimmt sie mit sanften Flossenschlägen zur Luftversorgung an die Wasseroberfläche, um kurz darauf wieder zurück auf den Meeresboden zu gleiten. Wir setzen unsere Erkundungstour fort und begegnen zwei Adlerrochen. Der heilige Unterwassergral aber wartet beim Korallenriff: ein Fischtreiben, so vielfältig und bunt – beinahe unmöglich, nicht in einen Zustand zwischen Drogenrausch und Meditation zu geraten.

Hat sich das Auge erst einmal an die Reizüberflutung gewöhnt, warten die Details: Hier äugt ein Clownfisch aus seiner Anemone, dort tummelt sich ein Feuerfisch samt Stacheln. Und aus einer Höhle streckt uns eine Muräne ihr schnappendes Maul entgegen – ein bisschen «gfürchig» ist das schon, vor allem aber sehr faszinierend.

Zwei Clownfische tummeln sich in ihrer Anemone. Foto: Anita Suter

«Je weiter man in den Süden fährt, desto intakter sind die Korallen», kommentiert Tauchbasenleiter Ahmed Hamed später diese Fülle an Meereslebewesen. «In Hurghada hat man die Riffe an der Küste mit Sand zugeschüttet, hier unten nicht», pflichtet ihm Eva Scholz bei. Grosse Hotelkomplexe, wie man sie aus den Touristenzentren kennt, gibt es im Süden wenige.

Statt berieselter Gartenanlagen nur einige Palmen und ein paar Büsche: Im Oasis sollen die Gäste spüren, dass sie in der Wüste sind. Foto: Anita Suter

Denn die Lage in der Wüste bringt auch Herausforderungen mit sich, gerade für einen Hotelbetrieb: «Vieles kostet bis zu 30 Prozent mehr als im Norden», so die Managerin. Und vieles sei schwierig zu bekommen, Ersatzteile etwa, aber auch Lebensmittel. Strom und vor allem Wasser gehören in der Wüste zu den knappen Gütern. Berieselte Gartenanlagen sucht man im Oasis vergebens. Eine Gruppe von Palmen und ein paar Büsche sorgen für ein wenig Grün. «Alles andere würde nicht zu unserer Idee von Nachhaltigkeit passen», sagt Hotelmanagerin Scholz. «Die Gäste sollen spüren, dass sie in der Wüste sind.»

Haie im offenen Meer

Gerade steht ein spezieller Tauchausflug an: das Elphinstone Riff, neun Kilometer weit im offenen Meer draussen. Bekannt ist der Tauchplatz für eine über 100 Meter tief abfallende Wand sowie die guten Chancen, Grossfischen zu begegnen. Allen voran dem ozeanischen Weissspitzen-Hochseehai, auch Longimanus genannt. Er gilt Menschen gegenüber als aussergewöhnlich neugieriger Vertreter seiner Gattung – entsprechend eindrücklich sind die Begegnungen mit dem bis zu 3,5 Meter langen Tier.

Kurz nach sieben Uhr lassen wir uns rücklings vom Zodiac ins Meer fallen. Der erste Teil des Tauchgangs verläuft unaufgeregt, wir schweben in 30 Metern Tiefe der Steilwand entlang: wieder eine züngelnde Muräne, ein paar Fische, die sich jagen.

Atemberaubend: Begegnung mit einem Hai. Foto: Anita Suter

Doch heute liegt etwas Spannenderes in der Luft. Als wir das Plateau erreichen, wo sich die Haie zu dieser Jahreszeit gern blicken lassen, sind wir nicht die Ersten. Mehrere Tauchergruppen, verraten von Luftblasen, spekulieren auf eine Begegnung mit dem Longimanus. Zuerst sind die namensgebenden weissen Spitzen an Rücken- und Seitenflossen in der Ferne erkennbar, dann die ganze Silhouette. In gemächlichem Tempo rudert der Hai mit seiner Schwanzflosse, nimmt direkten Kurs auf uns. Ehe wir uns versehen, schwimmt das Tier mitten durch die fünfköpfige Gruppe hindurch, teilt sie – für einen Moment geht das Atmen vergessen.

Es ist ein wilder Ritt zwischen Adrenalin und Faszination frühmorgens im Roten Meer. Ein Gefühl zwischen Gänsehaut und purer Dankbarkeit, so etwas erleben zu dürfen. Oder wie es die deutsche Tauchpartnerin später auf dem Boot auf den Punkt bringen wird: «geiler Scheiss!»

Die Reise wurde unterstützt von Manta Reisen.

