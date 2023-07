Jüdische Gemeinde in Bern – Zwischen Tradition, Frauenfrage und Hadern mit Gott Bern hat einen neuen Rabbiner. Was für eine Gemeinde trifft er hier an? Ein Einblick in eine Gemeinschaft mit verschiedenen Anspruchshaltungen.

An hohen Festtagen ist die Synagoge der Jüdischen Gemeinde Bern gut besucht. Bei wöchentlichen Gottesdiensten gibt es jedoch reichlich freie Plätze. Foto: Adrian Moser

Die Jüdische Gemeinde Bern (JGB) zählt 315 Mitglieder. Das klingt nicht nach viel. Doch die Gemeinschaft ist äusserst vielfältig. Da ist die Präsidentin, die kaum in der Synagoge anzutreffen ist. Der Vorbeter, der eine intensive atheistische Phase durchlebt hat. Der neue Rabbiner, der früher Manager in der Erdölbranche war. Die junge Mutter, die auch ohne jüdische Dating-Apps die grosse Liebe gefunden hat. Und ihr Vater, der sich genau überlegt, mit wem er über israelische Politik spricht.

Um diese Menschen dreht sich dieser Text. Und um die Frage, wie die älteste Weltreligion im 21. Jahrhundert gelebt werden soll.

Aus der Stadt vertrieben

Leichter Sommerregen fällt auf die Gräber des jüdischen Friedhofs an der Papiermühlestrasse. Einige der hebräischen Grabinschriften sind kaum noch lesbar. Kein Wunder. Viele wurden in den Tiefen des 19. Jahrhunderts in die Steine gemeisselt und trotzen seither der Witterung.

Ausgemustert werden die Gräber dennoch nicht. «Bei uns bleibt auch das älteste Grab erhalten», sagt Robert Heymann, seit 1982 ein zuverlässiges Aktivmitglied der JGB. Schliesslich wartet man auf den Messias, der die Toten zurück ins Leben holt. «Das wird zu einer massiven Überbevölkerung führen», sagt Heymann mit einem Augenzwinkern.

Robert Heymann hat verschiedene Ämter in der Gemeinde innegehabt. So war er schon Präsident, hilft bei der Leichenwaschung mit und war für den Friedhof zuständig. Foto: Adrian Moser

Im Mittelalter befand sich der jüdische Friedhof dort, wo heute der Ostflügel des Bundeshauses steht. Doch die Grabstätten verschwanden mit der Vertreibung der Juden aus Bern, die 1427 als vollzogen galt. Erst 1848 wurde die heutige Jüdische Gemeinde gegründet. 1871 wurde der Friedhof eröffnet.

Auf diesem ist der Leidensgeschichte des Judentums ein besonderes Bauwerk gewidmet. Das Shoah-Mahnmal erinnert an die jüdischen Menschen, die während des Holocaust ermordet, aber nie begraben wurden. «Praktisch alle von uns haben Angehörige, die umgekommen sind», sagt Heymann. Bei ihm war es ein Grossonkel. «Es ist wichtig, dass es einen Ort gibt, wo man um diese Menschen trauern kann.»



Das Shoah-Mahnmal auf dem jüdischen Friedhof wurde in den 1980er-Jahren erstellt. Foto: Adrian Moser

In der Schweiz sind 0,25 Prozent der Gesamtbevölkerung jüdisch. Das entspricht rund 18’000 Menschen. Das hat einen positiven Effekt auf das Berner Gemeindeleben. «Minderheiten tendieren dazu, immer etwas stärker zusammenzuhalten.» Mehr als die Hälfte der Mitglieder leisten ehrenamtliche Arbeit.

Spricht Heymann über das Judentum, dann tut er das in der Wirform. Dieses Wir empfindet er medial oft als falsch abgebildet. Er stört sich daran, dass entsprechende Berichte häufig mit orthodoxen Juden bebildert werden. Also Juden, die strenggläubig sind und das auch durch ihre Kleidung sichtbar zur Geltung bringen. In der Schweiz gehören laut Heymann aber bloss rund 10 Prozent dieser Richtung an. «Dadurch entsteht ein völlig falsches Bild von uns. Die meisten Juden sind nicht so gekleidet.»

«In diesen Läden fühle ich mich schon etwas als Mensch zweiter Klasse.» Robert Heymann über seine Einkaufserfahrung in orthodoxen Läden

Es ist ein Punkt, der Heymann wichtig ist. Mit orthodoxen Juden habe er nichts am Hut – und sie genauso wenig mit ihm. «Sie schauen auf uns herab, als wären wir keine Juden.» Das bekomme er manchmal zu spüren. Zum Beispiel vor dem Pessachfest, dem einzigen jüdischen Feiertag, für den er in ein koscheres Geschäft einkaufen geht. In Bern gibt es keines, also reist er jeweils nach Zürich. «In diesen Läden fühle ich mich schon etwas als Mensch zweiter Klasse behandelt.»

In der Synagoge in Bern treffen liberale auf traditionelle Ansichten zum Judentum. Foto: Adrian Moser

Die JGB ist dementsprechend keine dogmatische Gemeinde, sondern lässt sehr unterschiedliche Ausrichtungen zu. «Es gibt Hunderte verschiedene Beispiele, wie sich das Judentum ausdrückt», sagt Heymann. Es gebe sogar Mitglieder, die nicht religiös seien. «Manche haben ein gestörtes Verhältnis zur Religion, weil sie damit hadern, dass Gott die Shoah zugelassen hat.»

Bringt das einen Mitgliederschwund mit sich, wie er bei christlichen Kirchen seit Jahren festzustellen ist? «Wir können unsere Mitgliederzahlen relativ stabil halten», sagt Heymann. Es gab jedoch Zeiten der grossen Auswanderung. Von den 1960- bis in die 1980er-Jahre sind viele Schweizer Juden nach Israel übergesiedelt. «Sie sagten sich, wenn sie schon jüdisch sind, dann wollen sie auch in einem jüdischen Staat leben.»

Israel ist in der Berner Gemeinde ein Thema. Die Entwicklungen um Regierungschef Benjamin Netanyahu werden kontrovers diskutiert. Foto: Keystone

Für Heymann kam das nie infrage. «Ich komme aus einer eher israelskeptischen Familie», sagt er. «Mein Vater schickte mich sogar in die Pfadi anstatt in eine jüdische Jugendorganisation, in der man quasi dazu verpflichtet wurde, nach Israel zu gehen.»

«Ich sähe schon noch andere Möglichkeiten als Netanyahus Methoden.» Robert Heymann über israelische Politik

Die politischen Ereignisse des Landes werden in der Berner Gemeinde verfolgt. Die machthabende Rechte will Israel nationalistischer und religiöser machen. Regierungschef Benjamin Netanyahu klammert sich an sein Amt. Heymann würde nicht mit jedem in der Gemeinde darüber diskutieren. «Ich suche mir Leute aus, die ähnlich denken wie ich.» Wie denkt er denn? Die Antwort bleibt so vage wie diplomatisch. «Ich sähe schon noch andere Möglichkeiten als Netanyahus Methoden.» Ihm ist wichtig, dass diese Aussage als seine persönliche Meinung verstanden wird.

Tief verankerte Achtsamkeit

Henri Mugier schaut auf die Uhr. Seine Zeit ist begrenzt. In zwei Stunden führt er eine Schulklasse durch die Berner Synagoge. Jetzt sitzt er in der hauseigenen Bibliothek und spricht in einer Wissensdichte, als kenne er sämtliche Bücher im Raum auswendig. Manchmal ist der Präsident der Synagogenkommission erstaunt, wie wenig die Teilnehmenden seiner Führungen über das Judentum wissen. Gänzlich überrascht ist er aber nicht.

Henri Mugier, Präsident der Synagogenkommission, ist ein Mann mit vielen Facetten: Er leitet Gottesdienste, kennt sich in hebräischer Kalligrafie aus und wünscht sich ein progressiveres Judentum. Foto: Adrian Moser

«Gemessen an der Länge der Weltgeschichte, dürfen Juden erst seit kurzer Zeit in der Schweiz leben.» Erst durch die Totalrevision der Bundesverfassung 1874 wurde die Schweiz dazu verpflichtet, Juden aufzunehmen. «Daher waren sie in diesem Land lange etwas Fremdes. Für viele Leute ist das bis heute so geblieben.»

Mugier ortet in diesem Unwissen eine gewisse Gefahr. «Dadurch können Vorstellungen über Juden entstehen, die einen antisemitischen Hintergrund haben.» Er würde es zwar begrüssen, wenn das Judentum mehr Raum im schulischen Pflichtstoff hätte, sieht jedoch auch innerhalb der jüdischen Gemeinden Nachholbedarf. «Aufgrund der jahrtausendelangen Verfolgung sind wir sehr zurückhaltend darin, uns zu erkennen zu geben.»

Mugier nennt ein Beispiel aus seiner Kindheit. «Meine Mutter hat im Zug immer geflüstert, wenn es um jüdische Angelegenheiten ging.» So tief sei das Gefühl in jüdischen Menschen verankert, aufpassen zu müssen. «Sich der Gesellschaft zu öffnen, braucht viel Mut.»

Der Stolz der jüdischen Gemeinde: Die Thora. Alle Kapitel werden über ein Jahr verteilt gelesen. Foto: Adrian Moser

Dieses Gefühl wird im Antisemitismusbericht 2022 bestätigt. Die Corona-Pandemie hat judenfeindliche Verschwörungstheorien beflügelt, antisemitische Übergriffe verzeichnen einen Aufwärtstrend. Mit ein Grund, weshalb die Berner Synagoge mit allerlei Sicherheitsmassnahmen ausgestattet ist. Darüber gesprochen wird nicht – aus Sicherheitsgründen. Wie sicher fühlt sich Mugier hier in der Bibliothek? «Sehr sicher, aber vielleicht ist das auch naiv.»

«Das Judentum ist immer noch sehr patriarchalisch geprägt.» Henri Mugier, Präsident der Synagogenkommission

Mugier betätigt sich auch als Vorbeter, singt also beispielsweise am Freitagabend oder am Samstagmorgen das Schabbatgebet. Bei einer solchen religiösen Vorzeigerolle überrascht es, dass Mugier plötzlich diesen Satz sagt: «Ich hatte einmal eine ganz intensive Atheismusphase.» Erst dadurch hat er das Judentum neu für sich entdeckt. Seit seinen jungen Erwachsenenjahren beschäftigt er sich mit der Frage, in welchen Bereichen seine Religion erneuert werden sollte.

Ein wichtiger Punkt dabei: «Das Judentum ist immer noch sehr patriarchalisch geprägt.» In Bern gibt es zwar auch Frauen- oder Familiengottesdienste, doch grundsätzlich wird nach Geschlechtern getrennt, die Gebetszeremonien sind den Männern vorbehalten. «Das ist doch völlig aus der Zeit gefallen und stört mich immer wieder.»

Der Licht- oder Kerzenständer gehört zu den wichtigsten Symbolen des Judentums. Foto: Adrian Moser

Ist Mugier heute bloss leidenschaftlicher Leser jüdischer Schriften oder auch gläubiger Jude? Das sei eine Frage, die aus der christlichen Tradition komme. «Wir fragen niemanden, ob er an Gott glaube – wir wissen sowieso nicht, was Gott ist. Das Judentum ist eine Religion des Tuns, das ist das Wesentliche.» Natürlich gebe es Juden, die klare Vorstellungen hätten, wie man die Religion zu leben habe. Doch schlussendlich könne man das Judentum niemandem wegnehmen. «Wenn jemand jüdisch ist, dann ist er jüdisch. Der Rest geht uns nichts an.»

Vom Manager zum Rabbiner

Mit seinen Ansichten steht Mugier manchmal «etwas quer in der Landschaft», wie er sagt. Längst nicht alle in der Gemeinde seien so progressiv. Das stellt Jehoschua Ahrens vor eine gewisse Herausforderung. Er wurde kürzlich zum neuen Rabbiner der Gemeinde gewählt. Sein Vorgänger Michael Kohn hat ein Jobangebot aus seiner Heimatgemeinde in Norwegen erhalten, das er dankend annahm.

Ahrens ist gebürtiger Deutscher und arbeitete einst als Manager für Weltkonzerne in der Erdölindustrie. Ein vernünftiger Baustein für eine geistliche Karriere? «So ungewöhnlich ist das nicht, viele Rabbiner lernen zuerst einen anderen Beruf», sagt Ahrens. Und fügt an: «In einer idealen Welt wäre ich nicht Rabbiner geworden, sondern Manager geblieben.» Ausschlaggebend für den Berufswechsel: In Europa herrscht grosser Rabbinermangel. «Oft werden diese aus den USA oder Israel importiert.» Da wollte er mit gutem Beispiel vorangehen.

Jehoschua Ahrens wurde von der Berner Gemeinde beinahe einstimmig zum neuen Rabbiner gewählt. Foto: zvg

Ahrens gilt als modern-orthodoxer Rabbiner. Er fasst das folgendermassen zusammen: «Es ist eine Symbiose aus Alltagskultur der Gesellschaft und jüdischer Tradition.» Wie Mugier nimmt er dabei die Gleichberechtigung der Geschlechter in der Synagoge als Beispiel. In Bern soll er den Frauen eine aktivere Rolle verschaffen.

«Wir springen nicht auf jede Mainstream-Meinung auf.» Jehoschua Ahrens, neuer Rabbiner der Jüdischen Gemeinde Bern

Doch gibt ein orthodoxer Rahmen überhaupt Spielraum dazu? Ja, sagt Ahrens, weil das jüdische Religionsrecht nicht dogmatisch sei. «Wir haben keinen Papst, der uns sagt, was wir zu tun haben.» Dadurch entstehe Platz für viele Meinungen und Ansichten, die weiterentwickelt würden. «Gleichzeitig springen wir nicht auf jede Mainstream-Meinung auf.» Aber man lasse diese in eine fortlaufende Entwicklung einfliessen. «Wir handeln nicht revolutionär, sondern evolutionär.»

Pflanzentöpfe sorgen für Einwände

Dalia Schipper ist mit der Wahl des neuen Rabbiners zufrieden. «Er ist ein offener und zeitgemässer Rabbiner, dem ich zutraue, auch anspruchsvolle Themen einer Einheitsgemeinde lösungsorientiert anzugehen.» Die JGB-Präsidentin spricht von einer anspruchsvollen Aufgabe, einen passenden Kandidaten für eine Einheitsgemeinde wie Bern zu finden, der möglichst noch Deutsch spricht. «Zudem ist es ziemlich kompliziert für eine orthodoxe Rabbinerfamilie, in Bern zu leben.» Denn zum Beispiel eine koschere Metzgerei gibt es hier nicht.

Dalia Schipper ist Präsidentin der Jüdischen Gemeinde, in der Synagoge ist sie jedoch nur an hohen Feiertagen anzutreffen. Foto: Franziska Rothenbühler

Für Schipper persönlich ist das Judentum mehr eine kulturelle Zugehörigkeit als eine Religion. «In die Synagoge gehe ich fast nie.» Aus dieser erreichen sie aber manchmal Beschwerden von Mitgliedern. Zum Beispiel, als beim Freitagabendgebet versuchsmässig Männer und Frauen bloss durch Pflanzentöpfe in der Mitte der Synagoge voneinander getrennt wurden. Sonst sitzen die Frauen auf der Empore über dem Gebetsraum. «Da haben wir auch Einwände aus liberalen Kreisen erhalten.»

Schipper bezeichnet sich als Feministin. Wie geht sie als Präsidentin mit solchen Rückmeldungen um? «Ich bin zu wenig religiös verankert, als dass ich mich darüber aufregen würde.» Gleichzeitig ist ihr der Fortschritt wichtig, und sie hat bereits vor 20 Jahren mitgeholfen, einen Frauengottesdienst aufzugleisen.

Die Gemeindemitglieder zahlen jährliche Steuern, die an ihrem Einkommen angepasst sind. Damit wird beispielsweise der Friedhof finanziert. Foto: Adrian Moser

Eine Aufsplittung der Gemeinde in einen liberalen und konservativen Flügel kommt für sie nicht infrage. Schon nur, weil die Gemeinschaft dazu viel zu klein sei. «Wir brauchen eine gewisse Anzahl Mitglieder, um die Löhne unserer Mitarbeitenden finanzieren sowie die Synagoge, das Gemeindehaus oder den Friedhof betreiben zu können.»

Interkonfessionelle Liebe

Eine Wohnung im Mattenhofquartier. An der Wohnzimmerwand hängen gerahmte Bauhausplakate, im Gestell steht ein Buch über die besten jüdischen Witze neben dem «Blutbuch» von Kim de l’Horizon. Hier wohnt Michèle Heymann mit ihrem Partner. Sie ist 34 Jahre alt, Pflegefachfrau, Mutter einer sieben Wochen alten Tochter und Tochter von Robert und Edith Heymann. Letzteres ist in der Gemeinde nicht immer einfach. «Meine Eltern sind sehr aktiv und dementsprechend bekannt. Da ist es manchmal schwierig, als eigenständige Person wahrgenommen zu werden.»

Michèle Heymann ist es wichtig, dass jüdische Tradition einen Platz in ihrem Leben hat. Foto: Adrian Moser

Diese Eigenständigkeit ist ihr wichtig. Denn der von Rabbiner Ahrens angesprochene stetige Entwicklungsstrom macht auch in der Familie Heymann nicht halt. Zum Beispiel, wenn es um die Beschneidungsfrage geht. Ein Thema, mit dem sich Michèle Heymann während ihrer Schwangerschaft vertieft auseinandergesetzt hat. Wenn sie einen Buben bekommen hätte, hätte sie ihn eher nicht beschneiden lassen.

«Finde in Bern einmal einen jüdischen Mann! Die Auswahl ist nicht sonderlich gross.» Michèle Heymann

Ihr Partner ist nicht jüdisch. Das war eigentlich nicht so geplant. «Als Kind ging ich davon aus, dass ich einmal jüdisch heiraten würde. Vielleicht, weil ich von meinen Eltern nichts anderes kannte.» Doch diese Erwartungshaltung scheiterte bereits an logistischen Gründen. «Finde in Bern einmal einen jüdischen Mann! Die Auswahl ist nicht sonderlich gross.» Zwar gibt es jüdische Dating-Apps, auf diesen war Heymann aber nie aktiv. «Die Liebe an sich ist mir wichtiger als die religiöse Zugehörigkeit.»

Dennoch legt sie Wert darauf, dass ihr Partner ihre Religion akzeptiert und sich auch daran beteiligt. So feiert sie jeden Freitagabend den Beginn des Schabbats. «Freunde in Israel verstehen zum Teil nicht, dass ich das so konsequent mache.» Dort sei der Schabbatbeginn jedoch omnipräsent, weil alle Läden geschlossen seien. In Bern würde sie es aber gar nicht merken, dass Schabbat ist. «Deshalb feiere ich ihn. Es ist mir wichtig, dass jüdische Traditionen um mich herum nicht verloren gehen.» Das Göttliche steht bei ihr dabei weniger im Vordergrund. «Die Religion gibt mir einen gewissen Halt. Andere gehen meditieren, ich gehe gelegentlich in die Synagoge.»

«Da wurde mir auf offener Strasse auch schon ‹Scheissjude› zugerufen.» Michèle Heymann über antisemitische Erlebnisse

Doch Heymann wurde aufgrund ihrer Religion auch schon angefeindet. Eine Zeit lang trug sie eine Davidstern-Kette um den Hals. «Da wurde mir auf offener Strasse auch schon ‹Scheissjude› zugerufen.» Das Gemeinschaftsgefühl überwiegt für sie aber. Jüdische Traditionen haben Heymann um die ganze Welt begleitet. Auf Reisen war sie schon in Synagogen in Buenos Aires oder in Bangkok. «Man fühlt sich dadurch schnell irgendwo zu Hause. Die Verbundenheit mit den Leuten ist sofort da.»

