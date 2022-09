Der tanzende Bestatter – Zwischen Toten, Tanzen und Tortur Zuerst wollte keine Frau mit ihm tanzen, dann wurde Timon Wälchli einer der besten Tänzer der Schweiz. Der Bestatter aus Langenthal ist ein Mann der Gegensätze. Pauline Jacobi

Multitalent Timon Wälchli organisiert in Langenthal am kommenden Wochenende einen grossen Tanzevent. Foto: Beat Mathys

Möbel scheinen nicht Timon Wälchlis Priorität zu sein: Das Sofa, der Küchentisch und die zwei Vitrinen lassen viel Spielraum in der neuen Wohnung. Vor drei Monaten erst sei er eingezogen. Die Pokale, die auf dem TV-Möbel stehen, hat er vorhin extra aus dem Keller geholt.

Was seine Wohnung an Möblierung vermissen lässt, macht der 49-jährige Derendinger mit Anekdoten aus seinem bewegten Leben wett. Gegenwärtig führt er ein Bestattungsunternehmen mit Zweigstellen in Langenthal, Gerlafingen und Balsthal. Wie durch Zufall wurde er zum Human Präparator – und nebenher zum Turniertänzer. Und schliesslich zum Tanzturnierorganisator.

Durch Sozialdienst in die Leichenhalle

Aufgewachsen ist Timon Wälchli in Langenthal. Hier spielte sich seine gesamte Schulzeit ab, an die er nicht nur gute Erinnerungen habe: «Ein Lehrer sagte mir immer wieder, dass aus mir nichts werden würde», erzählt er. Auch mit seinem Lehrmeister habe er während seiner Erstausbildung zum Maurer und Zimmermann ein schwieriges Verhältnis gehabt.

Seine Weigerung, Militärdienst zu leisten, sorgte dann für eine Wendung in seinem Werdegang. Zur Strafe wurden ihm nämlich 477 Stunden Sozialdienst aufgebrummt. So kam er ans Bürgerspital in Solothurn, wo er zunächst die Betten reinigte. Während seiner Arbeit im Spital wurde Wälchli bald darauf aufmerksam, dass ganz in der Nähe die Obduktionen durchgeführt wurden. Da sein Vater als Human Präparator tätig war, wurde Wälchli neugierig. Er begann, den Spitalangestellten viele Fragen zum Ablauf der Autopsien zu stellen – und durfte irgendwann selbst bei einer mit dabei sein.

«Bei der ersten Autopsie musste ich mehrmals den Raum verlassen, weil mir schwarz vor Augen wurde», erinnert er sich. Bei der zweiten hielt er durch. Zu der Zeit hatte das Spital noch einen Ausbildungsplatz zum Human Präparator frei. Da Wälchli so grosses Interesse gezeigt hatte, wurde er ihm angeboten. Nach kurzer Bedenkzeit habe er zugestimmt.

Per Helikopter auf den Gletscher

Während und nach seiner Ausbildung zum Human Präparator arbeitete Wälchli weiterhin im Bürgerspital – diesmal im Obduktionssaal. Nebenher begann er ein Bestattungsunternehmen zu führen. Vor drei Jahren dann stellte Timon Wälchli seine Tätigkeit im Spital ein und konzentriert sich beruflich seither ausschliesslich auf seine Arbeit als Bestatter. Sein liebster Aspekt bei der Arbeit als Bestatter sei es, die Bestattungszeremonie genau so zu gestalten, wie die Angehörigen es gerne möchten. Wälchli bietet konventionelle Bestattungen an. Aber auch Naturbestattungen wie Wind-, Wasser-, Baum- oder Bergwiesenbestattungen sind bei ihm möglich.

Die bisher denkwürdigste Bestattungszeremonie habe auf einem Gletscher stattgefunden: «Zu Lebzeiten war der Mann Bergsteiger, und die Familie wollte die Asche an einem passenden Ort verstreuen.» Per Helikopter gelangten er und die Angehörigen auf einen Gletscher im Tessin, um dort die Zeremonie abzuhalten.

Wieder der Zufall

Timon Wälchlis Freizeit steht im krassen Gegensatz zu seinem Arbeitsalltag. Von jeher fährt er gerne Rennrad – und schreckt dabei nicht vor langen Strecken zurück. So fuhr er mit dem Göppel schon nach Bordeaux, nach Lecce und nach Marokko. Dreimal nahm er an der 24-Stunden-Fahrt Bern–Paris teil, bei der die knapp 600 Kilometer ohne Pause bewältigt werden.

Im kommenden Jahr plant er, an der «Tortour» teilzunehmen. Sie ist «der grösste mehrtägige Nonstop-Ultracycling Event der Welt», bei dem die 1000 Kilometer über mehrere Pässe in nur zwei Tagen bewältigt werden müssen. Seine Zeit als Turniertänzer im Discoswing wirkt zahm dagegen. Und vielleicht hat das Tanzen Wälchli deshalb nur eine begrenzte Zeit im Leben begleitet.

Wie an seinen Beruf als Human Präparator sei er auch ans Tanzen durch Zufall gelangt. Eines Abends, damals war er 18 Jahre alt, erhielt er einen Anruf von einem Kollegen. Der fragte ihn, ob er bei einem Tanzkurs mitmachen würde, in dem es zu wenig Männer habe. Wälchlis Mutter hörte mit und überredete ihn zur Teilnahme.

Toblerone ist nicht genug

Zuerst tat er sich schwer. Ihm zufolge war er der schlechteste Tänzer dort, und keine der Frauen wollte freiwillig mit ihm tanzen. Dies änderte sich erst, als Wälchli die Tanzpaare beobachtete, die nach dem Kurs noch gemeinsam in den Ausgang gingen. Auch er wollte sich auf der Tanzfläche so mühelos und locker bewegen können, und so begann er, regelmässig zu üben.

Er absolvierte den Tanzkurs und spezialisierte sich auf den Discoswing. Mit seiner Tanzpartnerin begann er an Turnieren teilzunehmen. «Leider hatte sie sehr starkes Lampenfieber, deshalb haben wir schliesslich wieder damit aufgehört», sinniert der 49-Jährige. Für die fünf Pokale, einige sogar von Schweizer Meisterschaften, hat es aber gereicht.

Timon Wälchli während eines Tanzturniers. Foto: zvg

Die Tanzturniere inspirierten ihn. Und zwar, weil er mit den Preisen nicht einverstanden war: Oft habe es bloss Toblerone für die Gewinner gegeben. Deshalb begann er damit, selber Turniere zu organisieren – und zwar mit «richtigen Pokalen». Die Tanzeventorganisation schien ihm zu liegen: 2007 und 2009 holte er die Europa-

und die Weltmeisterschaft in Discofox, Tango, Salsa und Bachata nach Bern.

Und dieses Wochenende steht ein neues Happening von Timon Wälchli vor der Tür: Am 10. September finden in Langenthal die Qualifikationen für die Schweizer Meisterschaften statt. Im Hotel Meilenstein werden 50 Pärchen erwartet, die sich vor den Augen von 300 bis 500 Zuschauern auf dem Parkett ihren Wettbewerb liefern.

