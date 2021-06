Ausstellung «August Gaul. Moderne Tiere» – Zwischen Tierversuch und Zooidyll Die Beziehung zwischen Mensch und Tier war zu Beginn des 20. Jahrhunderts ziemlich kompliziert. Das zeigt eine neue Ausstellung im Kunstmuseum Bern. Andrea Knecht

August Gaul 1903 bei der Arbeit am «Ruhenden Löwen», einer Auftragsarbeit für Kunstsammler Rudolf Mosse. Foto: Heinrich Zille, Städtische Museen Hanau

«Ich mache Tiere, weil es mich freut», sagte der deutsche Bildhauer August Gaul einst. Seine Faszination für Tiere sei «ganz wesentlich künstlerischer Art». Und man glaubt ihm – Gauls Tierfiguren wirken wie schlichte Studien, die Anatomie und Bewegung des Tieres geschickt einfangen.

Ganz so einfach war es aber nicht. In der Ausstellung «August Gaul. Moderne Tiere» zeigt das Kunstmuseum Bern, dass die Beziehung zwischen Mensch und Tier zu Beginn des 20. Jahrhunderts alles andere als neutral war. Tiere, das machen Werke von Kunstschaffenden rund um Gaul deutlich, waren Projektionsfläche für Wünsche und Werte und Auslöser gesellschaftlicher Spannungen zugleich. Wir gewähren Einblick in drei überraschende Themenfelder aus der Ausstellung: