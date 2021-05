Band mit Frutiger Sängerin – Zwischen Sehnsucht und Heimweh «Tales of the Shore» heisst das Debütalbum der Band Jeanie Johnston. Es schlägt eine musikalische Brücke zwischen der Neuen und der Alten Welt. Nik Sarbach

Die Band Jeanie Johnston mit (v.l.) Othmar Brügger, Vincent Millioud, Kathrin Künzi und Claudio Strebel. Foto: PD

Das Auswandererschiff Jeanie Johnston brachte einst Tausende von Glücksuchenden von Irland über den Atlantik in die Neue Welt; Menschen, die ihre Heimat, oft Familie und Freunde, hinter sich liessen, in der Hoffnung, in Amerika ein besseres Leben aufbauen zu können.

Jeanie Johnston ist auch der Name einer Luzerner Band, die mit ihrer Musik eine Verbindung zwischen der Alten und der Neuen Welt schafft. Unlängst hat die vierköpfige Formation mit der Sängerin Kathrin Künzi, die in Frutigen aufgewachsen ist, ihr Debütalbum vorgelegt. «Tales from the Shore» heisst es und erzählt «Geschichten von Übergängen und Neuanfängen, von Flucht – auch vom Tod. Schlicht vom Leben.» So beschreibt es die Band selber.