Weihnachtsweg Heiligenschwendi – Zwischen Ochs und Esel Am 1. Adventssonntag, dem 27. November, öffnet der traditionelle Weihnachtsweg in Heiligenschwendi wieder seine Tore. Es gibt einige Neuerungen.

Am 1. Adventssonntag, dem 27. November, öffnet der traditionelle Weihnachtsweg in Heiligenschwendi wieder seine Tore. Foto: PD

«Wir freuen uns immer sehr über Feedback von Gästen und versuchen nach Möglichkeit, die Wünsche und Anregungen umzusetzen», sagt Daniela Hug, welche gemeinsam mit dem gut eingespielten OK den Weihnachtsweg Heiligenschwendi in Freiwilligenarbeit organisiert. Am 1. Adventssonntag, dem 27. November, öffnet er wieder seine Tore. Und genau ein solches Feedback führte dazu, dass neben den Schafen und dem Esel neu auch ein beeindruckender Ochsenkopf im Krippenbild bei der letzten Station bewundert werden kann.

Am Krippenbild des Weihnachtswegs Heiligenschwendi wurden auf dieses Jahr Änderungen vorgenommen. Foto: PD

Das 2021 erstmals realisierte «Stärnepintli» auf dem Gründerplatz sei bei den Besuchenden sehr gut angekommen, und so werde man das Take-away-Angebot dieses Jahr noch ein bisschen erweitern. Das «Stärnepintli» ist in der Regel samstags und sonntags von 14 beziehungsweise 16 Uhr bis circa 19 Uhr geöffnet, die genauen Betriebszeiten werden laufend auf der Website von Heiligenschwendi Tourismus publiziert.

Der Weg startet wie immer beim Tennisplatz/Alpenblick und verläuft entlang der Hauptstrasse Richtung Berner Reha-Zentrum zum Gründerahorn und führt dann im Uhrzeigersinn um den Winterberg zurück zum Gründerplatz. Der Weg bis zum Berner Reha-Zentrum ist asphaltiert. Ab dort führt er in den Wald, und es ist gutes Schuhwerk erforderlich. Der Waldabschnitt ist nicht geeignet für Rollstuhlfahrer und nur bedingt für Kinderwagen. An sechs liebevoll gestalteten Stationen wird die klassische Weihnachtsgeschichte erzählt, und die rund 150 Laternen tauchen den Wald in ein romantisches Licht fern von Alltag und Hektik.

Ein Torbogen auf dem Weihnachtsweg Heiligenschwendi. Foto: PD

PD/sgg

