Hindelbank und sein Gefängnis – Zwischen Dorf und Anstalt Die Vollzugsanstalt Hindelbank wird 125 Jahre alt. Haben die Bewohner der Gemeinde überhaupt einen Bezug dazu – und wenn ja: welchen? Benjamin Lauener

Der Zaun mag aus der Weite schwer erkennbar sein, unüberwindbar bleibt er dennoch. Foto: Beat Mathys

Die Frau schüttelt den Kopf, winkt ab, geht weiter. Es ist nicht einfach, in Hindelbank eine Strassenumfrage durchzuführen. Dabei ginge es bei den Fragen um das, was die 2000-Seelen-Gemeinde am nordwestlichen Rand des Emmentals schweizweit bekannt macht: das Frauengefängnis. Seit 125 Jahren ist die Justizvollzugsanstalt im Schloss ausserhalb des Dorfes untergebracht.

Dieses Jubiläum soll begangen werden, mit einer Ausstellung, einem Buch und einem feierlichen Akt im November. Doch wie ist das Verhältnis zwischen der Dorfbevölkerung und der berühmten Institution? Merkt man die Nähe der Insassinnen überhaupt oder ist der Strafvollzug weit weg?