Restaurant Des Alpes – Zwischen der Gemeinde und dem TV-Koch kam es zum Bruch Eigentlich hätte René Schudel das Restaurant Des Alpes übernehmen sollen. Es kam anders. Die Verhandlungen seien gescheitert, erklärte die Gemeinde. Der TV-Koch widerspricht und hat Forderungen. Samuel Günter

Da war man sich noch einig: René Schudel (rechts) mit Gemeindepräsident Philippe Ritschard am Höheweg bei der Bekanntgabe, dass der TV-Koch das Restaurant übernehmen sollte. Foto: Christoph Buchs

Am 1. März 2021 war die Begeisterung auf beiden Seiten gross. Interlakens Gemeindepräsident Philippe Ritschard präsentierte den bekannten einheimischen TV-Koch René Schudel mit der One One Five Gastro AG als neuen Pächter des Restaurants Des Alpes. Das Lokal im Besitz der Gemeinde hatte turbulente Monate hinter sich. Im Oktober 2020 fiel der damalige Pächter einem Gewaltverbrechen zum Opfer.