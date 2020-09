Ladensterben in Bern – Zweitletzte Metzgerei in der Innenstadt schliesst Corona, auslaufender Mietvertrag, verändertes Konsumverhalten: Die Metzgerei Kauffmann schliesst ihr Geschäft an der Spitalgasse in der Berner Innenstadt. sih

Hat noch bis Ende Jahr geöffnet: Die Metzgerei Kauffmann an der Spitalgasse 34 in Bern. Bild: Screenshot Google

Ende Jahr schliesst die Metzgerei Kauffmann an der Spitalgasse 34 ihre Tore. Hauptgrund dafür ist, dass der Mietvertrag mit Swiss Life, der bis zum 31. 12. 2024 gelaufen wäre, nicht mehr verlängert wird. Das schreibt die Kauffmann AG in einer Mitteilung vom Freitagmorgen. So fehle für anstehende Investitionen die Planungssicherheit.

«Wir hätten die notwendigen Investitionen getätigt, wenn der Mietvertrag zu vernünftigen Konditionen verlängert worden wäre. So hätten wir Arbeitsstellen und Tradition erhalten können», meint Walter Gfeller, Verwaltungsratspräsident und CEO der Kauffmann AG. Der Vertrag werde in gegenseitigem Einverständis auf Ende Jahr aufgelöst.

Obwohl die Metzgerei während des Lockdowns geöffnet bleiben durfte, sei der Umsatz signifikant eingebrochen. Diese Zeit habe gezeigt, dass das Stadtzentrum keine 1A-Lage mehr für Fleischfachgeschäfte sei.

Die Kauffmann-Filiale im Globus Delicatessa an der Spitalgasse in Bern bleibt weiterhein geöffnet. Mit der Kauffmann AG schliesst die zweitletzte Traditonsmetzgerei in der Berner Innenstadt. Nun verbleibt noch die Metzgerei Grunder in der Rathausgasse.