News von den St.-Beatus-Höhlen – Zweiter Saisonstart und neue Angebote Nun gehen auch die St.-Beatus-Höhlen für Besucher wieder auf.

Impression aus den St.-Beatus-Höhlen. Foto: Bruno Petroni

Am Samstag, 13. Juni, starten die St.-Beatus-Höhlen ihre Saison, wie die Verantwortlichen mitteilen. Die Besucherinnen und Besucher sind gebeten, sich an die geltenden Schutz- und Hygienemassnahmen des Bundes zu halten. Es wird empfohlen, kontaktlos per Kreditkarte zu bezahlen und im Bereich Höhlenrundgang eine Schutzmaske zu tragen. Neu haben die St.-Beatus-Höhlen zwischen Mitte Juni und Mitte September jeweils am Donnerstagabend durchgehend bis 21.30 Uhr geöffnet. Für den 12. Juli und 4. Oktober sind Familientage mit dem Funky Chocolate Club Interlaken als Partner geplant.