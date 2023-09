Zweite Sprengung in 24h – Wieder Bancomat gesprengt – diesmal in Utzenstorf In der Nacht auf Dienstag knallte es in Utzenstorf mehrmals. Wie vor knapp drei Jahren wurde mitten im Dorf ein Bancomat gesprengt. UPDATE FOLGT

Am Tag nach der Sprengung stehen Polizeiwagen vor dem Coop in Utzenstorf. Foto: Facebook

In der Nacht auf Montag geschah es in Bremgarten, letzte Nacht nun in Utzenstorf: Wie das Newsportal 20 Minuten berichtet, wurde kurz nach 2 Uhr der Bancomat der Postfiliale neben dem Coop gesprengt. Die Kantonspolizei Bern bestätigt den Eingang der Meldung kurz nach 2 Uhr und den Einsatz, der auch am Dienstag kurz vor dem Mittag noch am Laufen ist. Die Polizei hat weitere Infos im Verlauf des Nachmittags in Aussicht gestellt.

Es ist der zweite solche Vorfall im Kanton Bern innerhalb von 24 Stunden. In der Nacht auf Montag wurde in Bremgarten beim Kalchacker-Märit der Geldautomat an der Freudenreichstrasse gesprengt. Wie viel Geld die Diebe erbeuteten, ist nicht bekannt. Nach drei dunkel gekleideten Männern, die mit einem Fahrzeug sind, wird gefahndet.

Am Montagmorgen sind die Folgen der Sprengung bei der Migros-Filiale noch deutlich zu sehen. Foto: Beat Mathys

Die Sprengung von Geldautomaten hatten sich schweizweit in den letzten Jahren stark gehäuft. 2022 waren es mehrere Dutzend Fälle.

Bereits vor knapp drei Jahren kam es in Utzenstorf zu einer Bancomatensprengung. Damals war es laut einem Leserreporter zu drei Explosionen gekommen. Er hatte beobachtet, wie die zwei Täter mit einem Roller geflohen sind. Der Vorfall ereignete sich ebenfalls mitten in der Nacht, um 3.25 Uhr.

Leser Martin W. hielt die dritte Explosion auf Video fest.

sih

Fehler gefunden?Jetzt melden.