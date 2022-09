Konzerte in Kandersteg – Zweite Runde ohne Kabel Nach dem Erfolg der Erstausgabe finden die Unplugged Sessions Kandersteg auch diesen Herbst statt. Das Programm umfasst sechs Abendkonzerte.

Zwischen dem 14. Oktober und dem 6. November geben sich in Kandersteg zahlreiche bekannte Schweizer Musiker die Klinke in die Hand. An zwei verschiedenen Standorten im Dorf wird damit die letztjährige Idee weitergeführt, «Unplugged-Konzerte in persönlicher Atmosphäre mit kulinarischen Erlebnissen zu verbinden», wie einer Mitteilung der Tourismusorganisation Adelboden-Lenk-Kandersteg zu entnehmen ist.

Der Berner Liedermacher und Sänger Tinu Heiniger bestreitet den Abschluss der diesjährigen Unplugged-Sessions in Kandersteg. Foto: PD

Als Initiatoren und Gastgeber der «Genuss-Abende» fungieren wiederum Nico Seiler von Nico’s Restaurant im Hotel Alfa Soleil sowie Lukas Eichenberger vom Hotel Ermitage. Zum Konzept gehören darum musikalische Leckerbissen ebenso wie ein 4-Gang-Dinner.

Das diesjährige Programm bietet wiederum eine grosse Vielfalt an musikalischen Stilen und markanten Persönlichkeiten: Den Auftakt bestreitet Mitte Oktober das Soul-Duo Irina & Jones. Nach einem Heimspiel des Hoteliers und Musikers Lukas Eichenberger folgt dann der Auftritt von Vollblut-Blueser Marc Amacher. Für persönliche und authentische Momente sorgen weiter Trummer und Cloose, bis schliesslich der Doyen der Berner Liedermacherkunst Tinu Heiniger am 6. November den Schlusspunkt der Sessions setzt.

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.