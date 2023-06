Zu wenig Platz in Bützberg – Zweite Prüfstelle in Langenthal eröffnet Nach mehr als 50 Jahren ist das Verkehrsprüfzentrum Oberaargau/Emmental an seine Kapazitätsgrenze gestossen. Kathrin Holzer

In einer Werkhalle direkt hinter den Gleisen des Bahnhofs Langenthal werden seit Juni Fahrzeuge geprüft. Foto: Beat Mathys

Mehr Verkehr. Mehr Fahrzeuge. Mehr Fahrzeugprüfungen. Das Mobilitätswachstum hält das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt auf Trab. Über 830’000 Fahrzeuge seien aktuell im Kanton Bern registriert, informiert der Kanton in einem Communiqué. Es sei davon auszugehen, dass es in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren 950’000 sein werden – mehr als dreimal so viele wie noch vor 50 Jahren.