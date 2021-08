«Tour de Berne»-Besseresser – Zweimal um die eigene Achse Hoch über Lauterbrunnen thront das Schilthorn, weltweit bekannt aus dem Bond-Film «Im Geheimdienst Ihrer Majestät». Die Besseresser tauchten ein in die Filmwelt und genossen die Aussicht aus dem Drehrestaurant. Besseresser

Wer im Restaurant auf dem Schilthorn reserviert, bekommt zwei Umdrehungen von je 45 Minuten zugesichert, danach muss man den Tisch wieder freigeben. Tönt erst mal merkwürdig, funktioniert aber im Praxistest ganz prima. Doch der Weg ist lang, bis man in der Kuppel zuoberst auf dem Schilthorn ankommt. Aus dem Lauterbrunnental führen sage und schreibe vier Gondelbahnen hoch.

Das Drehrestaurant auf dem Schilthorn diente einst als Drehort für einen James-Bond-Film vor spektakulärer Kulisse. Foto: Schilthornbahn AG

Am Tag unseres Besuchs weht ein eisig kalter Wind auf dem 2970 Meter hohen Gipfel, der Schnee rundherum ist noch nicht ganz geschmolzen oder in den letzten Tagen wieder frisch gefallen. Doch davon merkt man im Restaurant nichts. Es ist wohlig warm, die Fenster sind bestens isoliert und der Publikumsaufmarsch hält sich trotz Sommerferien in Grenzen. Wahrscheinlich werden auch hier die ausländischen Touristen schmerzlich vermisst.