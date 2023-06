Schloss Oberdiessbach – Zweimal Blues und einmal Jazz im Schlosspark Vom 22. bis 24. Juni finden die 21. Castle Jazz- und Bluestage statt. Neu sind der Online-Ticketverkauf und kein viertes Konzert am Sonntag. Franziska Streun

Die Castle Jazz- und Bluestage im Schlosspark in Oberdiessbach aus der Vogelperspektive: Vom 22. bis 24. Juni steht jeweils am Abend je ein Konzert auf dem Programm. Foto: PD

Als Openair-Castlejazztage im Jahr 2000 gestartet, seit 2016 um den Blues erweitert und als Castle Jazz- und Bluestage etabliert: Die letzten 20 Ausgaben des mehrtägigen Anlasses im Schlosspark mit Musik unter freiem Himmel waren gefragt. «Es ist ein an sich einfaches Erfolgsrezept, das sich aus grossartiger Musik, der historischen Lokalität und feinen Gaumenfreuden zusammensetzt und laufend optimiert wird», sagt Sigmund von Wattenwyl.

Der Schlossherr ist der OK-Präsident und – zusammen mit dem im letzten Jahr mit 90 Jahren verstorbenen Jazzmusiker Hans Fankhauser – Mitinitiant der mehrtägigen Open-Air-Konzerte. Mit seiner Frau Martine beziehungsweise der ganzen Familie, den OK-Mitgliedern und 30 Helfenden sorgt er dafür, dass alles möglichst am Schnürchen klappt. «Damit wir etwas wetterunabhängig sind, haben wir das grosse Zelt auch dieses Jahr wieder aufgestellt.»

Drei statt vier Konzerte

Neu ist dieses Jahr, dass neben der Abendkasse zusätzlich ein Vorverkauf über die Onlineplattform Eventfrog erfolgt und der Anlass um einen Konzerttag von vier auf drei gekürzt worden ist. «Das heutige Publikum liebt vor allem den Blues, weshalb wir zwei Abende mit diesem Musikstil bieten», sagt von Wattenwyl. «Zudem ist leider Jazzmusik und insbesondere Dixieland je länger, je weniger gefragt.» Mit dem Hinschied des «Haustrompeters» Hans Fankhauser und dem steten Rückgang seiner Fans habe es sich aufgedrängt, den Sonntag im Angebot zu streichen.

Am 22. Juni sorgen Schörgeli, die Band um Schöre Müller (li.), für die bluesigen Rhythmen. Foto: PD

Mit drei Konzerten sei der Gästepool ausgeschöpft. Und die 30 meist jungen Helferinnen und Helfer, die sich alle im beruflichen Arbeitsprozess befinden, würden ihre Kräfte nun am «freien» Sonntag wieder auftanken können. «Da pro Konzert in der Regel um die 450 Personen zu uns kommen, braucht es von allen einen vollen Einsatz – und das ist mit dem Einrichten und Aufräumen kräfteraubend», weiss von Wattenwyl.

Auftakt mit Schörgeli

Die 21. Ausgabe geht vom 22. bis 24. Juni über die Bühne. Am Donnerstag sorgen Schörgeli mit Bandleader Schöre Müller, dem Gründungsmitglied von Span, für bluesige Rhythmen, am Freitag ist es Bluecerne, eine Band, die sich dem «Old School Blues» und dem «Southern Soul» verschrieben hat. Am Jazzabend vom Samstag verwöhnt die Wolverines Jazz Band Bern mit Bernita Bush die Gäste akustisch.

Zwar stehen wie üblich Gratisparkplätze in der Schlossallee zur Verfügung, doch es reicht unmöglich für alle. Deshalb empfiehlt Sigmund von Wattenwyl, mit dem öffentlichen Verkehr anzureisen. «Der Weg vom Bahnhof durch die Allee und zum Schloss hoch dauert acht Fussminuten.»

Am Freitag ist die Bluecerne Blues Band für die bluesigen Töne zuständig. Foto: PD

Am Samstag wird die Wolverines Jazz Band Bern mit Bernita Bush die Jazzfans im Schlosspark verwöhnen. Foto: PD

