Feuer in Horboden – Zweifamilienhaus unbewohnbar, Mann und Frau leicht verletzt Ein Haus in Horboden wurde bei einem Brand am Samstagmorgen stark beschädigt. Ein Mann und eine Frau wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Das Zweifamilienhaus wurde durch den Brand stark beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar. Foto: Zvg/Kapo Bern

Am Samstagmorgen ist in einem Zweifamilienhaus im Wydacher in Horboden (Gemeinde Diemtigen) ein Feuer ausgebrochen. Die Kantonspolizei Bern wurde um 8.25 Uhr alarmiert, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stand das Dach des Gebäudes bereits in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schliesslich unter Kontrolle bringen.

Als das Feuer ausgebrochen war, hatten sich noch ein Mann und eine Frau im Haus befunden. Sie konnten das Gebäude selbstständig verlassen, wurde beide aber leicht verletzt. Ein Ambulanzteam brachte sie für eine Kontrolle ins Spital.

Das Zweifamilienhaus wurde durch den Brand stark beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten bei Angehörigen und Privatpersonen vorübergehend untergebracht werden.

Die Feuerwehr hat eine Brandwache eingerichtet. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und der Höhe des Sachschadens.

PD/ske

Fehler gefunden?Jetzt melden.