Schulanlage Thierachern – «Zwei zu zwei» gewinnt Projektwettbewerb Der Wettbewerbssieger für die geplante Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Kandermatte in Thierachern steht fest.

Schon bald wird die bestehende Schulanlage Kandermatte in Thierachern ausgebaut. Foto: Andreas Tschopp

Im Herbst 2022 schrieb die Einwohnergemeinde Thierachern einen offenen Projektwettbewerb aus. Planungsteams aus den Disziplinen Architektur und Landschaftsarchitektur wurden eingeladen, sich mit Beiträgen in einem Projektwettbewerb für die Realisierung zu empfehlen. 16 eingereichte Projekte wurden innerhalb einer qualifizierten Fach- und Sachjury mit Unterstützung von Fachexperten beurteilt.

Ende März ging aus dem Jurierungsprozess des Preisgerichts nun das Projekt «Zwei zu zwei» als Sieger hervor, wie die Bauverwaltung Thierachern in einer Mitteilung schreibt. Den Zuschlag und die Empfehlung zur Weiterbearbeitung hat demnach das Planungsteam W2H Architekten AG aus Bern (Architektur), zusammen mit dem Büro Forster Paysage aus Prilly (Landschaftsarchitektur), erhalten.

«Überzeugend und prägnant»

«Das Projekt ‹Zwei zu zwei› konnte die Jury insbesondere durch seine überzeugende Funktionalität und die prägnante Architektursprache für sich gewinnen», heisst es in der Mitteilung. Der Vorschlag basiere «auf einer präzisen Analyse der betrieblichen und aussenräumlichen Bedürfnisse und vermag diese in schlüssige Betriebsabläufe, eine elegante Gebäudestruktur und in stimmige Architektur zu übersetzen».

Dem Autorenteam sei es gelungen, das Gebäude hinsichtlich Gebäudetechnik und Wirtschaftlichkeit «optimal auf die zukünftigen Herausforderungen auszurichten».

Die Wettbewerbsbeiträge werden vom 24. April bis 3. Mai mit einer Ausstellung in der Schulanlage Kandermatte in Thierachern gewürdigt.

PD/mba

