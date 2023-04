Netflix-Hit «Beef» – Zwei Wutbürger im Endkampf Vom gehässigen Hupen zur Blutfehde: Eine hervorragende neue Serie zeigt, wie unterdrückter Frust total eskalieren kann. Smarte Unterhaltung, wie es sie selten gibt. Philippe Zweifel

Wut als eine pervertierte Form der Zuneigung: Danny (Steven Yeun) und Amy (Ali Wong). Foto: Netflix

Sind Sie am Steuer auch schon ausgerastet? Haben genervt auf die Hupe gehauen? Dem Schleicher vor Ihnen Schlötterlig angehängt? Vor Aggressionen im Strassenverkehr, Neudeutsch «Road Rage», ist niemand gefeit. Man will möglichst schnell von A nach B kommen. Stau, Baustellen oder langsame Verkehrsteilnehmer sind dabei hinderlich. Also wird gehornt, aufgefahren oder mit kreischenden Reifen überholt.