Ich war glücklich darüber. Es war kein Risiko, und ich blieb in Position.

Was denkt ein Skirennfahrer, wenn bei 120 km/h ein Reh auf die Piste springt?

Erschraken Sie nicht, als das 2004 in Gröden passierte?

Nein, nein. Erst dachte ich, ein Kind sei über das Netz geklettert und hinuntergerutscht. Ich wollte als Bub auch immer so nah wie möglich an den Athleten sein, kletterte den Wald hoch, als der Weltcup in Cortina war, um bis fast auf die Rennstrecke zu kommen. Ich wollte Ingemar Stenmark sehen.