Bern schon fast im Pre-Playoff – Zwei verrückte Gedankenspiele zum SCB Nach dem 5:4-Sieg im Derby steht der SC Bern mit anderthalb Beinen im Pre-Playoff. Doch die Spieler wollen mehr, viel mehr. Adrian Ruch

Fünfmal Torjubel für den SC Bern: Auf dem Bild freuen sich Ramon Untersander, Vincent Praplan, Tristan Scherwey, André Heim und Inti Pestoni über den 2:1-Führungstreffer im Powerplay. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Es ist ein verrücktes Gedankenspiel, aber es passt zu dieser verrückten Eishockeysaison: Theoretisch können Ambri-Piotta und Rapperswil-Jona den SC Bern in den letzten vier Runden punktemässig noch überholen. Würde hingegen ein Berner Spieler an Covid-19 erkranken und so eine weitere Quarantäne verursachen, stünde der SCB als Teilnehmer am Pre-Playoff fest, denn die Leventiner würden selbst mit vier Siegen den derzeitigen Punktekoeffizienten der Mutzen nicht mehr übertreffen. Und diese hätten nach 31 Partien innert 61 Tagen zudem die Gelegenheit, ihren geschundenen Körpern eine Pause zu gönnen.