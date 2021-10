Verkehrsunfall in Reichenbach – Zwei Verletzte nach Unfall mit drei Autos Am Montagmorgen ereignete sich in Reichenbach ein Verkehrsunfall mit drei Autos. Zwei Lenker wurden leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich auf der Umfahrungsstrasse auf Höhe des Flugplatzes Reichenbach (Bildmitte). Foto: Bruno Petroni

Es passierte in den frühen Morgenstunden: Die Meldung, wonach sich auf der Umfahrungsstrasse beim Flugplatz in Reichenbach ein Verkehrsunfall ereignet hatte, ging bei der Kantonspolizei am Montag, 25. Oktober, gegen 5.50 Uhr ein.

Wie es in einer Mitteilung der Kapo Bern heisst, war gemäss aktuellen Erkenntnissen ein Auto in Richtung Frutigen unterwegs, als es kurz vor einer Rechtskurve zur seitlich-frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Auto kam. Das aus Frutigen kommende Auto geriet rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam schliesslich auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Das Auto aus Reichenbach drehte sich um die eigene Achse und blieb quer auf der Gegenfahrbahn stehen, woraufhin es zur Kollision mit einem weiteren Auto kam. Die beiden Lenker der ersten Kollision konnten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen, wie es weiter heisst. Sie wurden beim Unfall leicht verletzt und mussten mit je einer Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Der Lenker und die Beifahrerin des dritten Autos blieben unverletzt. Die Umfahrungsstrasse musste für die Unfallarbeiten mehrere Stunden gesperrt werden. Eine Umleitung wurde durch die Feuerwehren Frutigen und Reichenbach eingerichtet. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs auf.

pd

