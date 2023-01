Kollision dreier Fahrzeuge – Zwei Verletzte nach Unfall in Bärau Nach einem Unfall in Bärau mussten am Mittwoch zwei Personen ins Spital gebracht werden. Die Bäraustrasse war mehrere Stunden gesperrt.

Bei einem Unfall in Bärau wurden am Mittwochnachmittag zwei Personen verletzt. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, war ein Autolenker auf der Bäraustrasse von Luzern in Richtung Langnau gefahren, als er plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit dem Anhänger eines entgegenkommenden Fahrzeuges zusammenstiess. Der Anhänger geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem weiteren Fahrzeug, das in Richtung Langnau fuhr.

Der erste Lenker es ersten Fahrzeugs wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste befreit und ins Spital gebracht werden. Der Lenker des Fahrzeugs mit dem Anhänger blieb unverletzt, der dritte Fahrer wurde leicht verletzt. Auch ihn brachte eine Ambulanz ins Spital. Drei weitere Fahrzeuginsassen werden selbstständig zur ärztlichen Kontrolle gehen.

Die Bäraustrasse musste für die Rettungs- und Unfallarbeiten während rund drei Stunden komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

PD/ske

Fehler gefunden?Jetzt melden.