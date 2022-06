Unfall in Röthenbach – Zwei Verletzte nach Kollision mit Motorrad Am Samstagabend mussten zwei Personen, die mit dem Motorrad unterwegs waren, ins Spital gebracht werden. Susanne Graf

Im Bereich Fischbach kam es zu einem schweren Unfall. Foto: Google Maps

Am Samstagabend stiessen in Röthenbach im Emmental ein Auto und ein Motorrad zusammen. Es war kurz nach 19 Uhr, als sich der Unfall ereignete. Eine Autofahrerin, die von Eggiwil herkommend in Richtung Röthenbach unterwegs war, beabsichtigte, auf Höhe der Liegenschaft Fischbach 36 nach links abzubiegen. Dabei kam es aus noch zu klärenden Gründen zur Kollision mit einem von Röthenbach im Emmental herkommenden Motorrad.