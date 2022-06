Aeschlen bei Oberdiessbach – Zwei Verletzte nach Frontalkollision ins Spital gebracht Nach einer Kollision zwischen drei Autos sind am Montagmorgen in Aeschlen bei Oberdiessbach zwei Personen ins Spital gebracht worden.



Am Montagmorgen sind in Aeschlen bei Oberdiessbach zwei Autos frontal zusammengeprallt. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, setzte ein Autolenker um zirka 7.15 Uhr auf der Lindenstrasse zwischen Oberdiessbach und Aeschlen bei Oberdiessbach zu einem Überholmanöver an. Dabei kollidierte er mit dem vor ihm fahrenden sowie einem entgegenkommenden Auto.

Ein Ambulanzteam brachte den verletzten Lenker des entgegenkommenden Autos sowie den Lenker des überholenden Autos zur Kontrolle ins Spital. Die Lenkerin des vorausfahrenden Autos blieb unverletzt.

Die Lindenstrasse musste während den Unfallarbeiten für knapp vier Stunden gesperrt werden. Eine Umleitung wurde durch die Feuerwehren Oberdiessbach und Linden eingerichtet. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

PD/ske

