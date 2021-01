Auto geriet auf Gegenfahrbahn – Zwei Verletzte nach Frontalkollision in Schlosswil In der Nacht auf Sonntag stiessen auf der Luzernstrasse in Schlosswil zwei Autos frontal zusammen. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Kurz vor 23 Uhr am Samstagabend war ein 18-jähriger Autolenker von Worb herkommend auf der Luzernerstrasse bei Schlosswil in Richtung Grosshöchstetten unterwegs. Zeitgleich fuhr auf der Strasse ein 33-Jähriger mit dem Auto in entgegengesetzter Richtung.

Aus noch zu klärenden Gründen geriet das Auto des 18-Jährigen auf Höhe Schlosswil auf die Gegenfahrbahn und es kam zur Frontalkollision zwischen den beiden Autos. Das Auto des 18-Jährigen prallte anschliessend in ein Bord, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 33-Jährige und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt und wurden vor Ort medizinisch versorgt, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Der 18-Jährige und seine drei Mitfahrer blieben unverletzt.

Für die Dauer der Bergungs- und Unfallarbeiten musste die Luzernstrasse im betroffenen Abschnitt während rund fünf Stunden für sämtlichen Verkehr gesperrt werden. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

PD/flo