Unfall auf Umfahrungsstrasse – Zwei Verletzte nach Frontalkollision in Gstaad Am Samstagmorgen forderte eine Frontalkollision auf der Umfahrungsstrasse in Gstaad zwei Verletzte. pkb

Zwei Verletzte bei Frontalkollision pkb. Am Samstagmorgen sind auf der Umfahrungsstrasse in Gstaad zwei Autos frontal kollidiert. Die beiden Lenker wurden verletzt ins Spital gebracht. Der betroffene Strassenabschnitt musste gesperrt werden. Bei der Kantonspolizei Bern ging am Samstag, 25. September 2021, kurz nach 7.30 Uhr, die Meldung ein, dass es in Gstaad (Gemeinde Saanen) zu einem Unfall gekommen sei. Gemäss aktuellen Erkenntnissen der Kantonspolizei Bern fuhr ein Auto am Samstagmorgen auf der Umfahrungsstrasse von Gstaad herkommend in Richtung Saanen, teilte die Kapo gleichtentags mit. Zeitgleich sei ein anderer Personenwagen in die entgegengesetzte Richtung unterwegs gewesen.

Wenige Meter nach dem Eingang des Umfahrungsstunnels auf Gstaader Seite kam es aus noch zu klärenden Gründen zur Frontalkollision zwischen den beiden Fahrzeugen, hält die Kantonspolizei weiter fest. Der von Saanen herkommende Fahrer musste durch Angehörige der Feuerwehr Saanen aus dem Auto geborgen werden.

Beide Fahrzeuglenker wurden beim Unfall verletzt, durch ein umgehend ausgerücktes Ambulanzteam medizinisch versorgt und schlussendlich ins Spital gefahren. Die Umfahrungsstrasse musste für die Dauer der Unfallarbeiten gesperrt werden.

Die Feuerwehr Saanen kümmerte sich um die ausgelaufenen Flüssigkeiten und richtete eine Umleitung ein. Die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurden aufgenommen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.