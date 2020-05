Bei Boltigen von der Strasse abgekommen – Zwei Verletzte bei Unfall am Jaunpass Am Jaunpass ist in der Nacht auf Donnerstag ein Auto von der Strasse abgekommen und in einen Graben gestürzt. Die beiden Insassen wurden verletzt ins Spital gebracht.

In der Nacht auf Donnerstag kam es gegen 1.20 Uhr zu einem Unfall auf der Jaunpassstrasse. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Auto vom Jaunpass herkommend in Richtung Boltigen unterwegs, als es in einer Linkskurve kurz nach der Haltestelle Sommerau rechts von der Strasse abkam und in den darunterliegenden Graben stürzte, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Die beiden Autoinsassen wurden beim Unfall verletzt. Der Beifahrer musste durch die Rettungskräfte im unwegsamen Gelände aus dem Auto gerettet werden. Er wurde mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen. Der Autolenker konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde mit einer Ambulanz ins Spital gebracht.

Das verunfallte Auto wurde durch die Feuerwehr gesichert und anschliessend mit Unterstützung eines Abschleppfahrzeugs geborgen. Die Jaunpassstrasse wurde während des Einsatzes gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfall sind im Gang.

