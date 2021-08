Zwischen Kandersteg und Frutigen – Zwei Verletzte bei Kollision zwischen Motorrad und Lieferwagen In Kandergrund kam es am Donnerstag zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Lieferwagen. Der Motorradlenker wurde dabei schwer verletzt.

Eine Kollision zwischen einem Motorrad und einem Lieferwagen hat am Donnerstagnachmittag in Kandergrund zwei Verletzte gefordert, einer davon schwer.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Lieferwagen von Kandersteg herkommend in Richtung Frutigen unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen sei es um 16 Uhr auf der Fürten in Kandergrund zur Kollision mit einem in entgegengesetzter Richtung fahrenden Motorrad gekommen, wie die Kantonspolizei Bern am Abend mitteilte. Dabei sei der Motorradlenker schwer verletzt worden und habe mit der Rega ins Spital geflogen werden müssen.

Der Lenker des Lieferwagens sei beim Unfall ebenfalls verletzt und mit einer Ambulanz in Spitalpflege gefahren worden. Die Hauptstrasse zwischen Frutigen und Kandersteg war während den Unfallarbeiten gesperrt. Es laufen Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls.

sda/tag

