Unfall in Rüderswil – Zwei Verletzte bei Frontalkollision im Emmental Beim Unfall am Montagmorgen wurden beide Fahrzeuglenker verletzt. Sie mussten mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Die Kantonspolizei Bern stand am Montagmorgen in Rüderswil im Einsatz. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Bei einer Frontalkollision zweier Fahrzeuge in Rüderswil sind am Montagmorgen die beiden Personen am Steuer verletzt worden. Die Ambulanz brachte sie ins Spital.

Laut Kantonspolizei Bern ereignete sich der Unfall um etwa 06.30 Uhr. Eine Autofahrerin fuhr von Lützelflüh her auf der Breiten in Richtung Rüderswil. Im Bereich einer Kurve kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, dessen Lenker ebenfalls verletzt wurde.

SDA/nfe

