Verkehrsunfall im Oberland – Zwei Verletzte bei Frontalkollision Am Donnerstagabend sind auf der Lenkstrasse in St. Stephan zwei Autos frontal kollidiert. Beide Lenker wurden verletzt.

Beide Autolenker wurden beim Unfall verletzt. (Symbolfoto) Foto: 20min/Matthias Spicher

Bei der Kantonspolizei Bern ging am Donnerstag um 17.25 Uhr die Meldung ein, dass es in St. Stephan zu einem Verkehrsunfall gekommen ist. Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr ein Autolenker auf der Lenkstrasse von Blankenburg herkommend hinter einem Auto in Richtung Zweisimmen und beabsichtigte, dieses zu überholen. Im Zuge des Überholmanövers kam es zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Auto. Dies teilt die Kantonspolizei am Freitag mit.

Beide Autolenker wurden beim Unfall verletzt. Der in Richtung Zweisimmen fahrende Lenker wurde zur Rega-Basis in Zweisimmen transportiert und in der Folge mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Der zweite Lenker wurde mit einer weiteren Ambulanz ins Spital gebracht.

Während der Unfallarbeiten wurde der Verkehr wechselseitig geführt. Die Feuerwehren St. Stephan und Zweisimmen standen zur Bindung von ausgelaufenen Flüssigkeiten und für die Verkehrsregelung im Einsatz.

pkb/rop

Fehler gefunden?Jetzt melden.