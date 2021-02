Kollision in Erlenbach – Zwei Verletzte bei Auffahrunfall Bei einem Unfall am Ortseingang von Erlenbach verletzten sich am Donnerstagmorgen zwei Personen. Sie mussten ins Spital gebracht werden. pkb

Am Donnerstagmorgen, kurz nach 9.20 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, wonach sich auf der Hauptstrasse in Erlenbach ein Unfall ereignet habe. «Ersten Erkenntnissen zufolge fuhren zwei Autos hintereinander auf der Simmentalstrasse in Richtung Zweisimmen, als es, auf Höhe des Viehschauplatzes am Ortseingang, aus noch zu klärenden Gründen zum Auffahrunfall kam», schreibt die Kapo am Nachmittag in einer Medienmitteilung.

Beifahrerin aus Auto geborgen

Der Lenker des hinteren Autos und dessen Beifahrerin seien beim Unfall verletzt worden. Die Beifahrerin musste aufgrund des unklaren Verletzungsbildes zudem durch die Feuerwehr Spiez aus dem Fahrzeug geborgen werden. Beide wurden anschliessend von Ambulanzteams ins Spital gebracht. «Die Lenkerin und die Mitfahrenden des vorderen Autos wurden vor Ort durch ein Ambulanzteam betreut und werden sich gemäss aktuellem Kenntnisstand selbstständig in ärztliche Kontrolle begeben», heisst es weiter.

Für die Bergungs- und Unfallarbeiten musste die Simmentalstrasse auf dem betroffenen Abschnitt während rund 45 Minuten gesperrt werden. Der Verkehr wurde anschliessend wechselseitig geführt, wofür die Feuerwehr Erlenbach im Einsatz stand. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.