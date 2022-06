Abo Erste Bilder vom Flugplatz Interlaken Greenfield Festival: Nasse Begrüssung für die Camping-Fans

Am Donnerstag öffnet das Greenfield Festival seine Tore. Bereits am Mittwoch ging der Zeltplatz auf. Wer am Mittwoch anreiste, musste sein Zelt im Regen aufstellen.