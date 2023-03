Tagestipp: Peter Schärli Big Trio feat. Sandy Patton & Glenn Ferris – Zwei ungemein elegante Trompeten In Liebefeld tauft der Edeltrompeter Peter Schärli ein zart swingendes Album – mit illustren Gästen.

Peter Schärli Big Trio feat. Sandy Patton & Glenn Ferris. Foto: PD

Der Trompeter Peter Schärli ist so etwas wie der Meister des diminutiven Jazz: wunderbar unspektakulär, herrlich reduziert und doch kraftvoll. Nun tauft er in den Vidmarhallen ein Album, das er an selbiger Stätte aufgenommen hat. Mit der Sängerin Sandy Patton, dem Trompeter Glenn Ferris und seinem Big Trio interpretiert er Stücke von Nat Adderley, Dave Brubeck oder Nina Simone. Eine fein swingende Musik ist das, nachdenklich, elegant, mit einer bestens geschmierten Rhythm Section. (red)

