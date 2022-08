Autobahn gesperrt – Zwei Unfälle auf der A6 in Bern – Motorradfahrer schwer verletzt Auf der A6 in Bern kam es am Sonntagvormittag kurz nacheinander zu zwei Unfällen. Ein Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A6 bei Bern ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Kurz zuvor hatte sich an derselben Stelle bereits ein Unfall ereignet. (Archivbild) Foto: Christian Pfander

In Bern ist es am Sonntagvormittag auf der A6 beim Ostring kurz nacheinander zu zwei Selbstunfällen gekommen. Ein Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Die Meldung über den ersten Unfall ging bei der Kantonspolizei um kurz vor 9.10 Uhr ein, wie diese mitteilte. Gemäss ersten Erkenntnisse ist ein Auto auf der A6 in Richtung Bern im Baustellenbereich zwischen Bern Ostring und Wankdorf mit der Leitplanke kollidiert und in der Folge seitlich umgekippt. Die Insassen im Auto blieben unverletzt, allerdings musste das Fahrzeug abgeschleppt werden. Wieso das Auto in die Leitplanke fuhr, ist noch unklar.

Motorradfahrer schwer verletzt

Der zweite Unfall, der sich gemäss Mitteilung gegen zehn Uhr an derselben Stelle ereignete, verlief weniger glimpflich. Auch in diesem Fall kam es zu einer Kollision mit der Leitplanke, allerdings durch ein Motorrad. Der Lenker ist nach der Kollision durch die Luft geflogen und auf die Leitplanke gestürzt. Die bereits anwesenden Rettungskräfte haben sich sofort um den Verletzten gekümmert. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Spital gefahren.

Wegen der Rettungs- und Unfallarbeiten war der betroffene Autobahnabschnitt kurzzeitig komplett gesperrt.

