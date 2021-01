Lastwagenfahrer eingeklemmt – Zwei Unfälle auf A1 bei Worblaufen Am Donnerstag kam es auf der Autobahn bei Worblaufen zu zwei Unfällen zwischen zwei Lastwagen und einem Auto. Ein Lastwagenlenker wurde schwer verletzt.

Gegen 10 Uhr am Mittwochvormittag kam es auf der Autobahn A1 bei Worblaufen kurz nacheinander zu zwei Unfällen. Ein Lastwagen und ein Auto fuhren vom Wankdorf herkommend in Richtung Schönbühl, als sie bei einem Fahrstreifenwechsel seitlich kollidierten. Daraufhin hielten die beiden Fahrzeuge im vierspurigen Bereich auf Höhe Worblaufen auf dem Normalstreifen an. Kurz darauf prallte ein herannahender Lastwagen von hinten in den stehenden Lastwagen. Letzterer wurde dadurch in das ebenfalls stehende Auto geschoben.

Beim Folgeunfall wurde der Lenker des hinteren Lastwagens im Fahrzeug eingeklemmt. Er musste durch die Feuerwehr befreit werden und wurde schliesslich mit der Ambulanz ins Spital gefahren. Der Mann erlitt laut Polizeiangaben schwere Verletzungen. Der Beifahrer des Autos wurde leicht verletzt und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Die übrigen Fahrzeuginsassen – zwei weitere Personen, die sich im Auto befanden, sowie der zweite Lastwagenfahrer – blieben unverletzt.

Aufgrund der Rettungs- und Unfallarbeiten waren auf dem vierspurigen Autobahnabschnitt zunächst nur eine und später zwei Spuren befahrbar. Die Verkehrseinschränkungen dauerten mehrere Stunden an.

PD/flo