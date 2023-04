Thun: Leinenpflicht am Seeufer – Zwei- und vierbeiniger Support für Petition Eine Gruppe von Hundehaltern, die sich gegen die ausgedehnte Leinenpflicht am Seeufer wehren, reichte knapp 1000 Unterschriften gegen das Vorhaben ein. Gabriel Berger

Sie waren bei der Übergabe der Petition mit dabei (v.l.): Gabriela Meister, Mitarbeiterin des städtischen Rechtsdiensts, Patrizia Flückiger (Initiantin der Petition) mit Hund Freddy sowie die weiteren Unterstützenden Bettina Geiger mit Hund Milo, Helmut und Monika Münger mit Mo und Panda. Foto: Patric Spahni

Freddy, Milo, Mo und Panda verfolgten aufmerksam, was ihre Frauchen und Herrchen da veranstalteten: Hundebesitzerin Patrizia Flückiger und drei weitere Unterstützende des Anliegens reichten am Dienstagnachmittag ihre Petition gegen die erweiterte Leinenpflicht am Thunerseeufer ein.

«Am Ende sind 977 Unterschriften zusammengekommen, darunter rund 880 via unsere Website», sagte Flückiger, die die Bittschrift Anfang Februar lanciert hatte. Es war eine Reaktion auf die damalige Ankündigung der Stadt, die Hundeanleinpflicht per 1. August auf den gesamten Uferwegbereich zwischen Lachenareal und Seewinkel auszudehnen. Zurzeit gilt sie lediglich im Naturschutzgebiet und beim Spielplatz im Bonstettenpark. Das Thema wird kontrovers diskutiert.

Stellvertretend für den Gemeinderat nahm Gabriela Meister, Mitarbeiterin des städtischen Rechtsdiensts, die Petition auf dem Rathausplatz entgegen. Gemäss der Thuner Stadtverfassung hat die Regierung nun drei Monate Zeit, das Anliegen zu prüfen und zu beantworten. Vergangene Woche wurde bekannt, dass gegen das Vorhaben des Gemeinderats auch 17 Beschwerden beim Regierungsstatthalteramt eingegangen sind.

Gabriel Berger ist Redaktor und zuständig für das Ressort Stadt Thun. Er arbeitet seit dem Jahr 2010 für den Lokalteil dieser Zeitung. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.