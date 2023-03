Polizei sucht Zeugen – Zwei Unbekannte überfallen Rasthof in Gampelen Am Mittwoch haben zwei Männer eine Angestellte des Tankstellenshops beim Platanenhof in Gampelen bedroht und Bargeld erbeutet.

Kurz vor 16.45 Uhr am Mittwoch betraten zwei Männer das Verkaufsgeschäft des Rasthofs Platanenhof in Gampelen. Sie bedrohten eine Angestellte mit einem «gefährlichen Gegenstand», wie die Kantonspolizei Bern schreibt, und forderten die Herausgabe von Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten sie auf einem E-Scooter in Richtung Ins.

Im Zuge der Ermittlungen hat die Polizei einen Zeugenaufruf lanciert. Gemäss Täterbeschreibung trug einer der beiden Männer während des Überfalls einen Helm, der andere verdeckte sein Gesicht mit einem roten T-Shirt. Beide trugen schwarze Hosen und Jacken. Sie sollen zwischen 18 und 25 Jahre alt sein.

PD/mb

