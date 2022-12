Zeugen gesucht – Zwei Unbekannte rauben Tankstellenshop in Köniz aus In der Schwarzenburgstrasse wurde eine Mitarbeiterin mit dem Messer bedroht. Die Räuber entkamen mit ihrer Beute.

Zwei Unbekannte haben am Mittwochabend in einem Tankstellenshop in Köniz eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und Geld erbeutet. Die Räuber entkamen mit ihrer Beute.

Der Vorfall ereignete sich kurz nach 20.00 Uhr, als die beiden Männer den Shop der Ruedi Rüssel-Tankstelle an der Schwarzenburgstrasse betraten. Beide trugen Kapuzenpullover. Einer der Männer hatte sein Gesicht zusätzlich noch mit einem Schal verdeckt.

Die Unbekannten bedrohten die Verkäuferin mit einem Messer, wie die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Mit ihrer Beute flohen sie in allgemeine Richtung Bläuacker. Die Polizei konnte sie trotz sofort eingeleiteter Suche bisher noch nicht dingfest machen. Sie sucht Zeugen.

