Polizei sucht Zeugen – Zwei Überfälle im Bereich der Länggasse Am Mittwochabend wurden in Bern zwei Fussgänger jeweils von einer Gruppe Unbekannter angegriffen. Ob ein Zusammenhang besteht, ist noch ungewiss.

Am Mittwoch gegen 22.55 Uhr wurde an der Ecke Erlachstrasse/Brühlstrasse in Bern ein Mann von einer Gruppe junger Männer angesprochen. Sie forderten ihn auf, ihnen seine Wertsachen auszuhändigen. Als er sich weigerte, gingen sie auf ihn los. Das Opfer stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Allerdings konnte er in ein nahegelegenes Restaurant fliehen und die Polizei alarmieren.

Die Kantonspolizei Bern hat folgende Täterbeschreibung veröffentlicht: Die Gruppe von sechs bis acht Personen soll aus Männern im Alter zwischen 16 und 20 Jahren bestanden haben. Ein Täter sei von fester Statur und etwa 1.70 Meter gross gewesen. Er habe zum Tatzeitpunkt einen grauen Kapuzenpullover getragen. Die Täter sprachen Schweizerdeutsch.

Ähnliches Muster bei zweitem Überfall

Keine halbe Stunde später wurde der Polizei ein Raub im Bereich der Grossen Schanze gemeldet. Ein Fussgänger wurde, als er in Richtung Falkenplatz unterwegs war, ebenfalls von einer Gruppe junger Männer angegangen. Die Täter klauten ihm die Wertsachen und flüchteten mit der Beute. Das Opfer wurde verletzt und befindet sich im Spital.

Dieses Mal soll die Gruppe aus vier Männern im Alter zwischen 18 und 27 Jahren bestanden haben. Auch hier sprachen die Täter Schweizerdeutsch. Ob die beiden Fälle zusammenhängen, ist unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 031 638 81 11 zu melden.

