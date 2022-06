Selbstunfälle in Adelboden – Zwei Trottinettfahrer schwer verletzt Am Sonntagnachmittag haben sich in Adelboden unabhängig voneinander zwei Selbstunfälle mit Trottinetts ereignet. Beide Lenker wurden schwer verletzt ins Spital geflogen.

Das Trottiland Adelboden erfreut sich grosser Beliebtheit. Foto: Christof Sonderegger

Der Kantonspolizei Bern ist am Sonntag gegen 15.45 Uhr ein Selbstunfall mit einem Trottinett in Adelboden gemeldet worden. Kurz nach 16.20 Uhr ging eine weitere Meldung ein: Ein zweiter Trottinettfahrer war auf der Vordersillerenstrasse – rund 50 Meter von der ersten Unfallstelle bergaufwärts entfernt – gestürzt und dabei schwer verletzt worden sei. Dies teilt die Kantonspolizei am Montag mit.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen waren beide Trottinettlenker auf der Vordersillerenstrasse von Sillerenbühl in Richtung Bärgläger unterwegs gewesen, als sie unabhängig voneinander aus noch zu klärenden Gründen im Bereich des Nassbergs stürzten und sich dabei schwer verletzten. Der 46-Jährige und der 49-Jährige wurden je durch eine Rega-Crew medizinisch versorgt und anschliessend ins Spital geflogen.

Vor ein paar Wochen ereignete sich am Niederhorn ebenfalls ein schwerer Unfall – damals mit einer Trottinettfahrerin. Die Frau wurde von einem Auto erfasst und starb noch auf der Unfallstelle.

pkb

