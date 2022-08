Auto-Unfall im Kanton Aargau – Zwei Tote und zwei Schwerverletzte nach Street-Parade-Besuch Ein Auto fährt bei Villigen in einen Baum und stürzt einen Abhang hinunter. Zwei junge Erwachsene verlieren ihr Leben. UPDATE FOLGT

Die Kapo Aargau hat wegen eines schweren Unfalls bei Villigen in der Nacht auf Sonntag ausrücken müssen. Foto: Ennio Leanza (Keystone/Symbolbild)

Bei Villigen im Kanton Aargau hat sich in der Nacht auf Sonntag kurz nach 4 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Wie blick.ch berichtet, seien ein Mann und eine Frau gestorben, zwei weitere Personen seien schwer verletzt. Offenbar hätten sich die vier jungen Erwachsenen zuvor an der Street Parade in Zürich aufgehalten, wie Adrian Bieri, Mediensprecher der Kapo Aargau, gegenüber dem Medium bestätigte.

Der Wagen sei nach einem Überholmanöver mit einem Baum kollidiert und darauf den Abhang hinunter gestürzt. Das Auto sei auf dem Dach liegen geblieben, erklärte Bieri gegenüber blick.ch.

(Update folgt)

fal

