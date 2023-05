Vögel verenden am Blausee – Zwei tote Reiher im Schutznetz der Forellenzucht Ein Leser machte am Wochenende am Blausee einen grausigen Fund. Gemäss Gastgeber Janis Buergi ist unklar, warum die Vögel nicht befreit wurden. Janine Zürcher

Die Vögel haben sich im Schutznetz der Fischzucht verheddert, wie ein Leser am Samstag beobachtet hat. Foto: PD

Es sei ein «schockierendes Bild» gewesen, das er am Samstag am Blausee angetroffen habe, schreibt ein Leser in einer Mail an diese Zeitung. Im Netz aus Fäden, das zum Schutz der Fische über der Forellenzucht gespannt ist, hatten sich zwei Reiher verfangen. Sie seien bereits tot gewesen, vermutlich verhungert, so der Leser.

Es sei für ihn verständlich, dass die Fische der Biozucht vor anderen Tieren geschützt würden. «Es kann aber nicht angehen, dass für diesen Zweck andere Tiere leiden und gequält werden. Gerade von einer Biozucht kann erwartet werden, dass ein solcher Schutz so konstruiert ist, dass dadurch keine anderen Tiere zu Schaden kommen», ergänzt der Leser.

Wie «20 Minuten» schreibt, nahm Janis Buergi am Sonntag Stellung zum Vorfall. Er ist Gastgeber am Blausee und damit Verwalter der zugehörigen Fischzucht. «Solche Vorfälle kommen ganz selten vor», schrieb Buergi an «20 Minuten». Seit dem letzten Mal seien Jahre vergangen.

Tote Reiher bei der Forellenzucht Blausee. Sie haben sich im Schutznetz der Fischzucht verheddert. Foto: PD

Die Weiher würden unter der Woche mehrmals täglich kontrolliert, am Wochenende morgens und abends. Verhedderte Vögel würden sofort befreit. Wie es dazu kam, dass die beiden Reiher verendeten, konnte Buergi nicht beantworten. Dazu müsse er Rücksprache mit dem Fischermeister nehmen, der diese Woche abwesend sei. Er werde der Sache jedoch nachgehen.

Zu den Netzen sagt Buergi, dass diese dem schweizweiten Stand der Technik entsprächen und mehrmals pro Jahr durch Veterinäramt, Wildhüter oder andere Aufsichtspersonen kontrolliert würden – auch durch Bio-Suisse.

Barbara Stäger ist Präsidentin des Vogelschutzvereins Bödeli in Interlaken. Den Vorfall am Blausee stuft sie als «tragisch» ein. Sie versteht, dass die Fische geschützt werden müssen. «Jedoch wären ganz feinmaschige Netze, wie sie etwa im Rebbau verwendet werden, ungefährlicher für die Vögel – in diesen können sie sich nicht verheddern.» Doch auch die aktuelle Installation mit den Leinen könne verbessert werden: «Um sie für Vögel sichtbar zu machen, müssten die Fäden mit bunten Fähnchen gekennzeichnet werden», sagt Stäger.

Vergleichbar sei das etwa mit Aufklebern, die an Glasscheiben angebracht werden könnten, um zu verhindern, dass Vögel hineinfliegen würden – «auf diese Weise kommen zahlreiche Vögel um», so Stäger.

Janine Zürcher ist Redaktorin und schreibt über die Region Thun, vorwiegend über Steffisburg, Heimberg und das Kiesental. Sie betreut die Senior:innenseite 65 plus und engagiert sich in der Ausbildung von jungen Journalist:innen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.