Polizeieinsatz im Aargau – Schwester und Bruder tot in Wohnhaus aufgefunden In Frick AG sind eine 26-jährige Frau und ein 25-jähriger Mann tot aufgefunden worden. Die Hintergründe sind laut Polizei noch unklar.

Ort eines mutmasslichen Dramas: Frick im Kanton Aargau. Foto: google streetview

In einem Mehrfamilienhaus in Frick AG sind am Dienstagmorgen eine 26-jährige Frau und ein 25-jähriger Mann tot aufgefunden worden. Die beiden Toten sind Geschwister. Die Umstände sind gemäss Polizeiangaben unklar.

In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft seien Ermittlungen aufgenommen worden, teilte die Kantonspolizei Aargau mit. Es sei eine Strafuntersuchung eingeleitet worden. Zur Todesursache machte die Polizei keine Angaben.

Kurz vor 05.00 Uhr war die Notrufzentrale informiert worden, dass eine Person in dem Haus nicht mehr reagiere. Umgehend seien eine Ambulanz und eine Polizeipatrouille aufgeboten worden, berichtete die Polizei weiter.

Vor Ort sei festgestellt worden, dass in der Wohnung zwei Erwachsene verstorben seien. Für die Frau und den Mann sei jede Hilfe zu spät gekommen. Die Polizei stellte für Mittwoch weitere Informationen zum Fall in Aussicht.

SDA

