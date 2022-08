Unfall mit fünf Fahrzeugen – Zwei Töfffahrer stürzen auf der Grimselstrasse schwer Am Sonntag wurden bei einem Unfall in Guttannen zwei Motorradlenker schwer verletzt und drei weitere Fahrzeuge beschädigt. Die Hauptstrasse wurde mehreren Stunden gesperrt.



Der Kantonspolizei Bern wurde am Sonntag kurz vor 12.00 Uhr ein Verkehrsunfall bei Handegg in Guttannen gemeldet. Gemäss aktuellen Erkenntnissen stürzte ein Motorradlenker, der von Innertkirchen in Richtung Grimselpass unterwegs war, aus noch zu klärenden Gründen auf Höhe des Parkplatzes der Gelmerbahn.

Daraufhin kam ein entgegenkommender Motorradlenker ebenfalls zu Fall. Beide Lenker wurden dabei schwer verletzt und mussten mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung vom Sonntagabend schreibt, wurden zwei Autos und ein weiteres Motorrad durch den Unfall ebenfalls beschädigt. Inwiefern diese Schäden durch Trümmerteile oder Kollisionen stammen, ist Gegenstand der laufenden Abklärungen.



Die Hauptstrasse zwischen Guttannen und Grimselpass musste während mehreren Stunden gesperrt werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und zu den Umständen aufgenommen.

sih/pkb

